Легендарный спортсмен-экстремал, первым прыгнувший с края космоса, разбился насмерть в Италии (фото, видео)

Знаменитый австрийский спортсмен-экстремал 56-летний Феликс Баумгартнер, прославившийся на весь мир прыжком с высоты почти 39 километров, погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане на Адриатическом побережье Италии, сообщает La Repubblica.

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По данным итальянских СМИ, Баумгартнеру стало плохо во время управления моторизованным парапланом, и он упал в бассейн отеля, где и обнаружили его тело. Во время падения он сбил сотрудницу отеля, которая была доставлена в больницу с травмой шеи. На стартовой площадке австрийца осталась ждать жена.

Кстати, в момент происшествия рядом с бассейном находилось много людей, в том числе детей. По данным спасателей, трагедия могла быть гораздо серьезнее, но параплан Баумгартнера врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном, что помогло избежать многочисленных жертв.

Феликс Баумгартнер прославился на весь мир осенью 2012 года, совершив прыжок в стратосферу из капсулы с высоты почти 39 километров (практически с края космоса) в пустыне Нью-Мексико в США. Во во время возвращения на Землю австриец установил сразу несколько мировых рекордов. Во-первых, он преодолел звуковой барьер, достигнув скорости 1357,6 км/ч, во-вторых, он установил тогдашний рекорд по высоте прыжка с парашютом и в третьих совершил самое продолжительное свободное падение (4 минуты 19 секунд), прежде чем раскрыть парашют.

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Также бывший автомеханик и военнослужащий австрийской армии известен своими прыжками со статуи Христа-Искупителя в Рио и башен Петронас в Куала-Лумпуре (Малайзия), а также перелетом через Ла-Манш на карбоновых крыльях.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый «летающий человек» погиб в Дубае.

Фото Felix Baumgartner / Facebook

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