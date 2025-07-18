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Вынесли все ценное: дом Софии Ротару в Крыму ограбили
Имущество народной артистки Софии Ротару в россии уже невозможно ни выгодно продать, ни сохранить. После того как завершилась «эпопея» с продажей квартиры Ротару в Москве, поступило сообщение, что неизвестные преступники ограбили дом певицы в Крыму.
Об этом сообщает российское издание КП.
Еще в девяностых София Ротару приобрела дачу в Крыму. Раньше артистка приезжала туда каждый год. Но с началом путинской агрессии она не появлялась в поселке. Давно ходят разговоры о том, что семья артистки активно пытается продать крымскую резиденцию, но пока это сделать не удалось.
Соседи рассказали, что недавно во владения Софии Михайловны пробрались воры.
«Дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли кого-то у дома. А мы никого и не видели» , — сообщили местные жители.
Что именно вынесли, соседи не в курсе. Вероятно, приманкой для воров стала дорогая садовая техника, посуда люксовых брендов или легендарная коллекция фарфоровых кукол от преданных поклонников, которую собирает София Михайловна годами. Стоимость некоторых из них составляет несколько десятков тысяч долларов.
Правда, есть большие сомнения, что Ротару оставила на крымской даче хоть что-то минимально дорогое своему сердцу.
В последний раз звезду эстрады видели в тех краях около пяти лет назад.
По словам местных жителей, она часто гуляла по селу — одно, без грима и каких-либо украшений.
«Вы бы ее точно не узнали. Волосы собраны в пучок, очки на половину лица. … В жизни она грозная такая женщина, с характером», — рассказывал один из соседей.
Сейчас София Ротару находится в Киеве. По словам ее младшей сестры Аурики, певица дома, в Украине, вместе со всеми украинцами.814
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