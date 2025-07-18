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Политика

Непонятно, как Сметанина назначат в «Укроборонпром» — политолог

13:55 18 июля 2025
Укроборонпром

Герман Сметанин не может возглавить «Укроборонпром» еще минимум год — в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции», поскольку как министр стратегической промышленности он осуществлял контроль и надзор за «Укроборонпромом».

Об этом пишет политолог Андрей Миселюк в статье «Минстратегпром: ликвидированное министерство и неопределенная судьба Германа Сметанина», комментируя решение Президента Украины вернуть бывшего уже министра ликвидированного Министерства стратегической промышленности в «Укроборонпром».

Автор отмечает, что генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначает не Президент Украины или Кабмин, а Наблюдательный совет. Конкурс, на котором был избран нынешний генеральный директор Олег Гуляк, был серьезным: «Этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson — международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена. На должность руководителя „Укроборонпрома“ претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними Наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ»,  — отмечали в октябре прошлого года в Минстратегпроме.

Как после такого Наблюдательный совет согласится разорвать контракт с Олегом Гуляком и без конкурса назначить бывшего министра в нарушение Закона «О предотвращении коррупции» — не очень понятно, отмечает политолог.

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Напомним, Верховная Рада в четверг, 17 июля, проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с премьером Юлией Свириденко.

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