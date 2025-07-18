Выкрикивала «слава россии» в столичном метро: что ответил пассажир и как среагировала полиция

Время от времени правоохранители во время мониторинга соцсетей выявляют видео, требующие проверки. Так, в частности, происходит, когда подростки издеваются над сверстниками и выкладывают записи своих «подвигов» в сеть.

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А сейчас полиция Киева занялась видео, снятым в столичной подземке. Один из пассажиров снял, как в вагоне метро девушка выкрикивала «слава россии» и «смерть хохлам». За что ей сразу «прилетело».

Осторожно, на видео нецензурная брань.

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«Полиция начала проверку по факту инцидента в столичном метро. Согласно публикации, распространенной в телеграмм-каналах, пассажирка киевской подземки высказывала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил», — отметили в полиции и добавили, что сейчас устанавливаються участники инцидента и решается вопрос его правовой квалификации.

Правоохранители призвали граждан соблюдать законность и сообщать в полицию, если они стали свидетелями правонарушений.

Напомним, что в прошлом году камеры видеонаблюдения помогли установить личность женщины, которая сорвала таблички и разбила лампадки, осквернив могилы погибших героев — военных «Да Винчи» и «Джуса» в Киеве.

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Фото — скриншот

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