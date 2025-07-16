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Где и во сколько смотреть онлайн Усик — Дюбуа 2: расписание трансляций и прогноз на бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира
В субботу, 19 июля, непобедимый украинский боксер Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом), владеющий поясами WBC, WBO, WBA и IBO, проведет на знаменитой лондонской арене «Уэмбли» бой-реванш с обладателем титула IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Как известно, в первом поединке соперников в августе 2023 года в польском Вроцлаве украинский олимпийский чемпион победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.
Видеообзор боя Александр Усик — Дэниел Дюбуа
На сей раз боксеры могут рассчитывать на рекордные гонорары в карьере. Общая сумма призового фонда поединка на «Уэмбли», где украинец будет боксировать впервые, составит 203,5 млн долларов. 38-летний Усик получит 132,28 млн в американской валюте, 27-летний Дюбуа — 71,22 млн.
Букмекеры в предстоящем бою видят фаворитом украинца. К примеру аналитики авторитетной конторы William Hill ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1,33 на триумф британского боксера — 3,50, на ничью — 17,00.
В прямой трансляции бой Усик — Дюбуа (начало — примерно в 23:30 по киевскому времени), на который уже в начале недели было продано 90 тысяч билетов, покажет на территории Украины медиасервис MEGOGO. Трансляция традиционно состоится в подразделе «Единоборства» в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг», а также на отдельном поп-ап канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день события.
Бокс. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (Лондон, Великобритания)
19 июля (суббота)
Александр Усик — Дэниел Дюбуа 23:30 MEGOGO
Напомним, что Дэниел Дюбуа в последнем бою в сентябре прошлого года нокаутировал на «Уэмбли» своего соотечественнника Энтони Джошуа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик за месяц до боя с Дюбуа прекратил сотрудничество со своим менеджером Александром Красюком.661
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля