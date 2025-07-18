Звезды на небосводе и астрологи обещают, что пятница, 18 июля, и суббота, 19 июля, хорошо подходят для завершения начатых дел и неожиданных приятных встреч.



А что думают о субботе тарологи, говорится в раскладе на картах Таро, публикуемом сайтом с предсказаниями.



Овен — «Туз Пентактлей»

ВІДЕО ДНЯ

Вас в субботу ждет шанс, который может принести материальную выгоду или новое направление в работе. День подходит для вложений, старта бизнес-идеи или оформления важных документов. Все, что вы начнете завтра, потенциально моет перерасти в стабильный доход. Обратите внимание на знаки судьбы — случайная встреча или предложение могут сыграть немаловажную роль.

Советы карт

Завтра не бойтесь проявлять инициативу, особенно в сфере карьеры. Главное — не упустить момент и действовать уверенно.

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Телец — «Восьмерка мечей»

В субботу можно почувствовать давление обстоятельств или внутреннюю несвободу. Это подходящий момент для того, чтобы взглянуть своим страхам в лицо и понять, что многие из них — лишь плод ваших мыслей. Не стоит принимать поспешных решений — лучше найдите время для анализа ситуации. Даже если путь кажется заблокированным, на самом деле выход есть.

Советы карт

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Завтра вам нужно проявить гибкость и дать себе право на передышку. Только через принятие себя можно выбраться из замкнутого круга

Близнецы — «Рыцарь Кубков»

Суббота принесет вам душевную мягкость и жажду вдохновения. Возможно, вы получите известие, вызывающее волнение или задевшее сердце. Позвольте себе отдохнуть от суеты и просто ощутить красоту момента. Вам будет полезно побыть рядом с понимающими и поддерживающими вас без всяких условий. Откройтесь романтическим жестам, комплиментам и искренним словам.

Совет карт

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Завтра помните, что эмоциональный покой будет для вас важнее производительности.

Рак — «Королева Жезлов»

Ваш внутренний свет в субботу будет способен зажечь других. Вы будете источником мотивации и сил для окружающих, особенно если сами поверите в свои способности. Уверенность в себе и открытая энергия привлекут к вам возможности. Таро прогнозируют, что у вас будет встреча с влиятельной женщиной или наставницей, которая поможет расставить акценты в делах.

Советы карт

Если вы занимаетесь творчеством или ведете собственный проект — действуйте смело, ваша харизма завтра будет на высоте.

Лев — «Четверка Жезлов»

В субботу вам следует проявить инициативу в отношениях и делах, которые вы давно хотели сдвинуться с места. Карта подсказывает, что в ваших руках ключ к гармонии и стабильности. Вам легко удастся навести порядок как дома, так и в рабочих ситуациях. Не бойтесь проявлять активность — Вселенная будет на вашей стороне. В целом день будет способствовать проведению семейных мероприятий и укреплению личных связей.

Совет карт

Завтра обязательно отпустите прошлое и совершите поступок, который доставит радость.

Дева — «Десятка Пентаклей»

Вы входите в фазу, когда важно оценить достигнутое и не обесценивать свои усилия. Указанная на завтра карта говорит о зрелых плодах своего труда — материальных или моральных. Уделите внимание семье и близким: общение с ними напомнит вам о главных ценностях жизни. Верьте в устойчивость своих позиций — вы уже многое построили. И сейчас самое время насладиться этим.

Советы карт

На завтра Таро обещает вам большие покупки, удачные инвестиции и успешные совпадения на работе.

Весы — «Королева Мечей»

В субботу логика и хладнокровие смогут спасти вас от ошибок. День потребует от вас проницательности и умения держать эмоции под контролем. Вас может ожидать ситуация, в которой придется принять нелегкое, но правильное решение. Также возможно, что вы окажетесь рядом с женщиной, которая поможет вам взглянуть на проблемы с другой точки зрения. В целом доверяйте разуму, но не забывайте о сострадании.

Совет карт

Завтра старайтесь не идти на компромисс с совестью — выбирайте путь истины, даже если он не самый удобный.

Скорпион — «Восьмерка Пентаклей»

Скорпионам стоит посвятить субботу развитию мастерства и концентрации на задании. Это отличный момент, чтобы погрузиться в обучение или практикование навыков, требующих терпения. То, что вы начнете завтра, будет иметь долгосрочный потенциал. В работе вы сможете добиться больших успехов, если отнесетесь к делу со всей серьезностью.

Советы карт

Завтра не жалейте время на проработку деталей — они играют ключевую роль. Помните, что вашим самым лучшим союзником будет постоянство и совершенство.

Стрелец — «Шестерка Кубков»

Ностальгия и воспоминания могут навести вас на важные инсайты и представить интересные идеи. Старые мечты или связи напомнят о себе, давая шанс завершить незаконченные дела или вернуть утраченное вдохновение. Не исключены встречи с людьми из прошлого или внезапные воспоминания, вызывающие тепло. Это также хорошее время для заботы о близких — подарите им немного внимания и искренности.

Советы карт

Помните, что иногда для того, чтобы идти вперед, нужно сделать шаг в обратном напряжении. Используйте это состояние как момент перезапуска своей жизни.

Козерог — «Десятка Жезлов»

В субботу вы почувствуете на плечах бремя ответственности, но оно не должно сломить вас. Вам важно здраво оценить свои силы и, возможно, пересмотреть приоритеты. Если вы тянете на себе чужие задачи — пора сказать им «нет». Все, что кажется непосильным, можно упростить или делегировать.

Советы карт

Помните, что завтра вам нельзя ни в коем случае сдаваться, даже если путь кажется вам трудным. Вознаграждение — не за горами.

Водолей — «Тройка Жезлов»

У вас есть четкое видение будущего, и завтра сможете заложить важные вехи на этом пути. Карта указывает на дальний горизонт и перспективы будущего, которое вы уже начали строить. Не бойтесь смотреть дальше привычных рамок — это день стратегического планирования и вдохновения. Возможны полезные знакомства или идеи, связанные с путешествиями, проектами и обучением.

Совет карт

Завтра загляните в свое будущее — это поможет более четко спланировать свои шаги.

Рыбы — «Туз Кубков»

Ваше сердце в субботу будет открыто, а сердце наполнит энергия любви и принятия. Карта обещает начало нового эмоционального раздела в жизни, который связан с чувством к другому человеку, или вдохновение к собственной жизни. Все, что вы начнете с открытым сердцем, будет благословлено. Это прекрасный день для романтических признаний, творчества и душевного общения.

Советы карт

Завтра не следует закрываться. Напротив, дайте чувством простор, и энергия наполненности будет сопровождать вас целый день.

О том, в жизнь каких четырех знаков зодиака июль должен принести изменения, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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