Ракам понадобится дружеский совет, а Стрельцам пора заняться своим здоровьем: гороскоп на 18−19 июля

Если день 17 июля для многих знаков зодиака стал днем, полным поводов для радости и перемен, то следующие 18 и 19 июля подойдут для завершения начатых дел, возобновления старых связей и неожиданных приятных встреч. Об этом говорится в гороскопе, составленном для ТСН.

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Овен

Овны могут воспользоваться благоприятными обстоятельствами для решения важных вопросов. Им всюду будет открыт путь. Люди будут склонны идти навстречу во всем и помогать в любых ситуациях.

Телец

Тельцам не стоит отвлекаться на второстепенные вопросы и задачи. Только при строгой дисциплине и концентрации усилий можно сделать все, что запланировано.

Близнецы

Близнецам по силам будут даже самые сложные и трудные дела. Нужно идти к своей цели и не обращать внимания на препятствия.

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Рак

Ракам понадобится дружеский совет в любой непонятной ситуации. Следует спросить совета у людей, осведомленных по каждому конкретному вопросу и прислушаться к их словам.

Лев

У Львов благоприятное время для любых финансовых операций. Возможно открытие банковских счетов и депозитов. Будьте внимательны и проверяйте всю информацию перед каждым действием.

Дева

Девам следует правильно распределить свое время. Перед реализацией нового проекта нужно четко отделить рабочее время от отдыха, чтобы успеть все сделать.

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Весы

Весам следует обратить внимание на сны, которые вы увидите в течение этих двух ночей. Возможно, вы получите ответ на волнующий вас вопрос.

Скорпион

Составляя план на ближайшее время, старайтесь тщательно просчитать все возможные детали и нюансы, иначе впоследствии любой пустяк может стать серьезным препятствием на пути к заветной цели.

Стрелец

Стрельцам нужно заняться своим здоровьем — прежде всего, пройти обследование, которое покажет, на что необходимо обратить внимание прежде всего.

Козерог

Козероги могут получить приятные эмоции от произведений искусства. Поэтому следует посетить музей, картинную галерею или послушать хорошую классическую музыку. Это успокоит и вдохновит на что-то хорошее.

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Водолей

Водолеям в работе нужно прислушиваться исключительно к своему внутреннему голосу, Важно принимать продуманные решения, обеспечивающие успех проекта.

Рыбы

Рыбам нужно уделить внимание своему эмоциональному состоянию. Затруднения, обусловленные влиянием месячных энергий, в отношениях с близким человеком временные.

Финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля читайте на сайте «ФАКТОВ».

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