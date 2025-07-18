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Украина

Приказал стереть с лица земли поселок под Киевом: российский генерал получил второе подозрение (видео)

17:49 18 июля 2025
Генерал-полковнику Александру Чайко заочно сообщили о подозрении вторично. Фото СБУ

По материалам СБУ экс-командующий Восточного военного округа вс рф генерал-полковник Александр Чайко, которому ранее заочно сообщили о подозрении за преступный приказ наносить авиаудары фугасными авиабомбами по Бородянке Киевской области, получил и второе подозрение — за приказ бить по гражданским домам во время боев за Киев

«Находясь в должности, в марте 2022 года рашист приказал задействовать боевую авиацию и артиллерию по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области. Для осуществления атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, а также снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 „Ураган“ и ракеты С-8», — сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время мартовских попыток пробиться в столицу захватчики 8 дней наносили массированные удары по населенному пункту, убив двух его жителей и уничтожив 73 дома.

Военному преступнику инкриминируют ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

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На записи, обнародованной СБУ, российский генерал приказывает «выбирать цели», потому что «ракеты много стоят». А также приказывает стереть населенный пункт с лица земли.

Напомним, что ранее СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Константину Степанищеву, командовавшему операцией наступления на Харьков в 2022 году.

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Фото СБУ

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