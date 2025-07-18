Усик с рекордным весом в карьере оказался легче Дюбуа: подробности церемонии взвешивания на «Уэмбли» (видео)

В пятницу, 18 июля, на лондонском «Уэмбли» состоялась церемония взвешивания боксеров перед боем-реваншем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, WBC и IBO украинцем Александром Усиком (23 победы, 14 из них — нокаутом) и обладателем титула IBF британцем Дэниелом Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения).

ВІДЕО ДНЯ

Уроженец Лондона оказался тяжелее олимпийского чемпиона почти на семь с половиной килограммов. Весы под Дюбуа показали 110,5 кг, под Усиком — рекордные в карьере украинца 103,1 кг.

Перед первым поединком, в котором Усик в августе 2023-го победил Дюбуа техническим нокаутом 9-м раунде, вес украинского боксера составлял 100,2 кг, Дэниел же весил 105,8 кг.

РЕКЛАМА

После церемонии взвешивания соперники провели заключительную дуэль взглядов. На сей раз «гляделки» завершились без криков британца.

«Для меня это большая возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра. Слава Украине!» — сказал Александр Усик.

РЕКЛАМА

«Я собираюсь победить его любой ценой», — заявил Дэниел Дюбуа.

Напомним, что боксеры могут рассчитывать на рекордные гонорары в карьере. Общая сумма призового фонда поединка на «Уэмбли», где украинец будет боксировать впервые, составит 203,5 млн долларов. 38-летний Усик получит 132,28 млн в американской валюте, 27-летний Дюбуа — 71,22 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Сауль Альварес поставил на победу Усика в бою с Дюбуа 500 тысяч долларов.

Фото X Top Rank Boxing



РЕКЛАМА

29

Читайте нас в Facebook