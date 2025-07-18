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Усик с рекордным весом в карьере оказался легче Дюбуа: подробности церемонии взвешивания на «Уэмбли» (видео)
В пятницу, 18 июля, на лондонском «Уэмбли» состоялась церемония взвешивания боксеров перед боем-реваншем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, WBC и IBO украинцем Александром Усиком (23 победы, 14 из них — нокаутом) и обладателем титула IBF британцем Дэниелом Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения).
Уроженец Лондона оказался тяжелее олимпийского чемпиона почти на семь с половиной килограммов. Весы под Дюбуа показали 110,5 кг, под Усиком — рекордные в карьере украинца 103,1 кг.
Britain has shown up for @DynamiteDubois @daznboxing #UsykDubois2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/bDyDX7PdPF— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 18, 2025
.@usykaa @daznboxing #UsykDubois2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/NosNbwPFTQ— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 18, 2025
Перед первым поединком, в котором Усик в августе 2023-го победил Дюбуа техническим нокаутом 9-м раунде, вес украинского боксера составлял 100,2 кг, Дэниел же весил 105,8 кг.
После церемонии взвешивания соперники провели заключительную дуэль взглядов. На сей раз «гляделки» завершились без криков британца.
https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 pic.twitter.com/SUcmgsrTDL— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025
«Для меня это большая возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра. Слава Украине!» — сказал Александр Усик.
«Я собираюсь победить его любой ценой», — заявил Дэниел Дюбуа.
Напомним, что боксеры могут рассчитывать на рекордные гонорары в карьере. Общая сумма призового фонда поединка на «Уэмбли», где украинец будет боксировать впервые, составит 203,5 млн долларов. 38-летний Усик получит 132,28 млн в американской валюте, 27-летний Дюбуа — 71,22 млн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Сауль Альварес поставил на победу Усика в бою с Дюбуа 500 тысяч долларов.
Фото X Top Rank Boxing
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