Когда лето щедро на овощи, не упусти ни одного кабачка! Из них можно приготовить не только вкусные кабачковые блинчики. Обрати внимание на этот салат из кабачков — настоящий подарок сезона: острый, ароматный, абсолютно взрывной. Его можно подать как закуску, гарнир к грилю или как самостоятельный перекус. Как убеждает кулинар Иван Янюк, салат из кабачков выглядит ярко, пахнет дерзко и имеет сбалансированный вкус между острым, сладким и свежим.

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Ингредиенты для кабачков по-корейски:

• Кабачки — 4 шт. (среднего размера)

• Болгарский перец — 2 шт. (1 красный, 1 желтый)

• Укроп свежий — 10 г

• Петрушка свежая — 10 г

• Чеснок — 4 зубчика

• Масло — 50 г (желательно рафинированное)

• Соевый соус — 3 ст. л.

• Яблочный уксус — 2 ст. л.

• Сахар — 1 ст. л.

• Молотый кориандр — 1 ч. л.

• Копченая паприка — 1 ч. л.

• Черный молотый перец — по вкусу

• Соль — по вкусу



Способ приготовления салата из кабачков по-корейски:



Возьми 4 средних кабачка, тщательно промой и нарежь тонкими слайсами (можно с помощью овощерезки или ножа). Пересыпь кабачки в глубокую миску.

Нарежь 2 болгарских перца — красный и желтый — тонкой соломкой. Добавь к кабачкам.

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Нашинкуй по 10 г укропа и петрушки, сыпь зелень в миску к овощам.

Натри 4 зубчика чеснока прямо в салат. Добавь 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. копченой паприки, соль и перец по вкусу.

Нагрей 50 г масла на среднем огне до горячего состояния — оно должно закипеть, но не дымить. Затем сразу заливай горячим маслом овощи и специи — это «оживит» ароматические компоненты.

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Финальные нотки — добавь 3 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. яблочного уксуса. Хорошо перемешай, чтобы каждый ломтик был покрыт маринадом. Оставь салат при комнатной температуре или в холодильнике на 30−60 минут, чтобы овощи пропитались и стали пикантно-хрустящими.

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