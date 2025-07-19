41.40 / 41.94 48.24 / 48.99
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Вкусные кабачки по-корейски: этот салат — настоящий взрыв вкуса

11:05 19 июля 2025
Салат из кабачков. Фото - скриншот

Когда лето щедро на овощи, не упусти ни одного кабачка! Из них можно приготовить не только вкусные кабачковые блинчики. Обрати внимание на этот салат из кабачков — настоящий подарок сезона: острый, ароматный, абсолютно взрывной. Его можно подать как закуску, гарнир к грилю или как самостоятельный перекус. Как убеждает кулинар Иван Янюк, салат из кабачков выглядит ярко, пахнет дерзко и имеет сбалансированный вкус между острым, сладким и свежим.

Ингредиенты для кабачков по-корейски:

• Кабачки — 4 шт. (среднего размера)
• Болгарский перец — 2 шт. (1 красный, 1 желтый)
• Укроп свежий — 10 г
• Петрушка свежая — 10 г
• Чеснок — 4 зубчика
• Масло — 50 г (желательно рафинированное)
• Соевый соус — 3 ст. л.
• Яблочный уксус — 2 ст. л.
• Сахар — 1 ст. л.
• Молотый кориандр — 1 ч. л.
• Копченая паприка — 1 ч. л.
• Черный молотый перец — по вкусу
• Соль — по вкусу

Способ приготовления салата из кабачков по-корейски:

Возьми 4 средних кабачка, тщательно промой и нарежь тонкими слайсами (можно с помощью овощерезки или ножа). Пересыпь кабачки в глубокую миску.

Нарежь 2 болгарских перца — красный и желтый — тонкой соломкой. Добавь к кабачкам.

РЕКЛАМА

Нашинкуй по 10 г укропа и петрушки, сыпь зелень в миску к овощам.

Натри 4 зубчика чеснока прямо в салат. Добавь 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. копченой паприки, соль и перец по вкусу.

Нагрей 50 г масла на среднем огне до горячего состояния — оно должно закипеть, но не дымить. Затем сразу заливай горячим маслом овощи и специи — это «оживит» ароматические компоненты.

РЕКЛАМА

Финальные нотки — добавь 3 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. яблочного уксуса. Хорошо перемешай, чтобы каждый ломтик был покрыт маринадом. Оставь салат при комнатной температуре или в холодильнике на 30−60 минут, чтобы овощи пропитались и стали пикантно-хрустящими.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт кабачковой запеканки с куриным фаршем.

278

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля 2025 года

Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Малосольные огурцы по рецепту Ивана Янюка, фото скриншот видео

«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день

Консервированные огурцы

Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно

Как приготовить квашеные огурцы - Рецепт квашеных огурцов

Квашенные огурцы по рецепту бабушки: прекрасно хранятся даже без подвала

Следующий материал
Новости партнеров