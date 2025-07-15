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Кабачковая запеканка с куриным фаршем: сезонное лакомство от известной фудблогерши из Житомира
Блюда из кабачков очень популярны среди украинских хозяек. Они низкокалорийны и готовятся быстро из простых продуктов.
Блогерша из Житомира zhuravlina_cooking предложила рецепт вкусной запеканки из кабачков с куриным фаршем.
По словам девушки, вся ее семья просто обожает эту запеканку. Всегда все просят двойную порцию.
Кабачковая запеканка с куриным фаршем
Ингредиенты:
куриный фарш — 350−400 гр
кабачок — 500 гр (1шт.)
морковь — 1 шт. большая
помидор — 1 шт. большой
яйца — 2 шт. С0 (большие) или 3 С1 (средние)
сыр твердый (лучше моцарелла) — 120−150 гр
чеснок — 2−3 зубчика
зелень (у меня укроп) — небольшой пучечок
мука или панировочные сухари
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Кабачок натереть на крупную терку, отжать лишнюю жидкость и добавить в куриный фарш.
Туда же добавить на мелкую терку натертую морковь, мелко нарезанный укроп, яйца и соль по вкусу. Все перемешать.
Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.
Выложить кабачковую массу и разровнять ложкой. Сверху выложить нарезанные большими кружочками помидоры.
Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов примерно 40−45 минут.
За 10 минут до готовности посыпать сыром натертым на крупную терку, лучше моцареллой и допекать до золотистой корочки.
Раньше мы рассказывали, как за 20 минут приготовить вкусный ужин из кабачков и курицы.236
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Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля