Кабачковая запеканка с куриным фаршем: сезонное лакомство от известной фудблогерши из Житомира

Блюда из кабачков очень популярны среди украинских хозяек. Они низкокалорийны и готовятся быстро из простых продуктов.

Блогерша из Житомира zhuravlina_cooking предложила рецепт вкусной запеканки из кабачков с куриным фаршем.

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По словам девушки, вся ее семья просто обожает эту запеканку. Всегда все просят двойную порцию.

Кабачковая запеканка с куриным фаршем

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Ингредиенты:

куриный фарш — 350−400 гр

кабачок — 500 гр (1шт.)

морковь — 1 шт. большая

помидор — 1 шт. большой

яйца — 2 шт. С0 (большие) или 3 С1 (средние)

сыр твердый (лучше моцарелла) — 120−150 гр

чеснок — 2−3 зубчика

зелень (у меня укроп) — небольшой пучечок

мука или панировочные сухари

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натереть на крупную терку, отжать лишнюю жидкость и добавить в куриный фарш.

Туда же добавить на мелкую терку натертую морковь, мелко нарезанный укроп, яйца и соль по вкусу. Все перемешать.

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Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.

Выложить кабачковую массу и разровнять ложкой. Сверху выложить нарезанные большими кружочками помидоры.

Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов примерно 40−45 минут.

За 10 минут до готовности посыпать сыром натертым на крупную терку, лучше моцареллой и допекать до золотистой корочки.

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Раньше мы рассказывали, как за 20 минут приготовить вкусный ужин из кабачков и курицы.

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