41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Кабачковая запеканка с куриным фаршем: сезонное лакомство от известной фудблогерши из Житомира

12:46 15 июля 2025
Кабачковая запеканка, фото скриншот видео

Блюда из кабачков очень популярны среди украинских хозяек. Они низкокалорийны и готовятся быстро из простых продуктов.

Блогерша из Житомира zhuravlina_cooking предложила рецепт вкусной запеканки из кабачков с куриным фаршем.

По словам девушки, вся ее семья просто обожает эту запеканку. Всегда все просят двойную порцию.

Кабачковая запеканка с куриным фаршем

РЕКЛАМА

Ингредиенты:
куриный фарш — 350−400 гр
кабачок — 500 гр (1шт.)
морковь — 1 шт. большая
помидор — 1 шт. большой
яйца — 2 шт. С0 (большие) или 3 С1 (средние)
сыр твердый (лучше моцарелла) — 120−150 гр
чеснок — 2−3 зубчика
зелень (у меня укроп) — небольшой пучечок
мука или панировочные сухари
соль и перец по вкусу.

Приготовление:
Кабачок натереть на крупную терку, отжать лишнюю жидкость и добавить в куриный фарш.

Туда же добавить на мелкую терку натертую морковь, мелко нарезанный укроп, яйца и соль по вкусу. Все перемешать.

РЕКЛАМА

Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.

Выложить кабачковую массу и разровнять ложкой. Сверху выложить нарезанные большими кружочками помидоры.

Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов примерно 40−45 минут.

За 10 минут до готовности посыпать сыром натертым на крупную терку, лучше моцареллой и допекать до золотистой корочки.

РЕКЛАМА

Раньше мы рассказывали, как за 20 минут приготовить вкусный ужин из кабачков и курицы.

236

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как эффективно отмыть унитаз - Средство для очищения унитаза - Фото: The Spruce

Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения

Таро-прогноз на 16 июля. Фото - Pixabay

Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля

Этот период будет непростым для одних и очень щедрым для других, фото из открытых источников

Овнам и Тельцам — бонусы, Скорпионам — подработка: финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Следующий материал
Новости партнеров