«Скорая» попала в ДТП в Днепре: погиб медик

На Днепропетровщине, где в этом году в страшном ДТП погибли двое молодых бойцов ММА из Кривого Рога, в областном центре дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь медика.

ВІДЕО ДНЯ

По данным полиции Днепропетровщины, 19 июля около 5 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре «скорая» врезалась в столб.

"Скорая" врезалась в стол в Днепре - есть жертвы и пострадавшие. Фото полиции

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что на днях в Днепропетровской области перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами — один человек погиб. Медицинская помощь потребовалась 28 людям.

Фото полиции

РЕКЛАМА

160

Читайте нас в Facebook