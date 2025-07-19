Ретроградный Меркурий в июле-2025: что нужно сделать и чего делать нельзя

С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий становится ретроградным в знаке Льва. Этот период может вызывать беспокойство, поскольку часто сопровождается сбоями в технике, недоразумениями и неразберихой.

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Во время ретроградного движения во Льве темы творчества и самовыражения станут особенно острыми. Потребность быть подмеченной и признанной может обостриться, но это время для внутренней ревизии, а не внешних свершений, отмечает эзотерик Елена Кузьмич.

Чего лучше избегать:

• Подписания важных документов. Есть риск юридических ошибок или изменения условий.

• Запуска новых проектов. Они могут оказаться неудачными и будут нуждаться в переработках.

• Покупки техники или авто. Возможны дефекты или поломки.

• Радикальных изменений внешности. Решения, принятые в этот период, могут отрицательно повлиять на самооценку.

• Конфликтов. Старайтесь избегать импульсивных ссор, поскольку гордыня и самолюбие могут обостриться.

Советы для этого периода:

• Завершайте старые дела, а не начинайте новые.

• Пересматривайте свои коммуникации и способы взаимодействия с другими.

• Не игнорируйте сигналы из прошлого. Возвращение старых знакомых, идей или проблем — это шанс переоценить их.

• Уделяйте время детям и семье.

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Существует также три ритуала, которые можно использовать в этот период:

1. Ритуал «Распутывание старых узлов»

Проводите 17−19 июля. Запишите на бумаге все, что вам больше не служит: мнения, обещания, связи, повадки. Прочтите это вслух, поблагодарите и сожгите бумагу, представляя, как все старое исчезает.

2. Ритуал «Возвращение силы»

Проводите с 25 июля по 1 августа. Насыпьте щепотку соли в стакан с водой. Смотря в зеркало, проговорите: «Я возвращаю себе силу, которую отдал (-ла) словам, страхам, сомнениям». После этого вымойте руки этой водой, воображая, как все лишнее уходит.

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3. Ритуал медитации ясного слова

Проводите 26 июля, 3 и 10 августа. Сядьте в тишине, закройте глаза и представьте, как горло ваше светится голубым. Повторите 7 раз: на вдохе — «Я слышу истину», на выдохе — «Я говорю с любовью».

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

Фото: Pixabay

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