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Носки-«невидимки»: как выбрать идеальные для кроссовок и балеток
Сейчас в продаже такой выбор носков, что в них непросто разобраться. Кто-то предпочитает носить яркие носки напоказ с балетками и кроссовками, что сейчас в тренде, кто-то — наоборот, неброские, но обеспечивающие комфорт.
Если вы относитесь ко второй категории, стоит обратить внимание на носки-«невидимки». Этот формат получил в фешн-индустрии названии «no-show».
Хлопковые носки-«невидимки» прекрасно сочетается с кроссовками и кедами. Окружающим кажется, что ваша обувь надета на голую ногу. И при этом вы чувствуете себя комфортно — никаких мозолей и водянок.
Самая короткая модель носков напоминает следки. Их надевают в балетки. Кстати, такие носки существуют не только женские, но и мужские.
Выбирая носки-«невидимки», обратите внимание на качество и состав. Очень важно, чтобы они не соскальзывали с ноги.
И еще: чтобы чувствовать себя стопроцентно комфортно, подбирайте носки цвета, максимально близкого к обуви. Тогда вам не придется беспокоиться о том, виден ли носок. К бежевой обуви подберите бежевые носки, к черной — черные, к серой — серые.
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Фото из альбома Ольги Сметанской159
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