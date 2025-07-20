Носки-«невидимки»: как выбрать идеальные для кроссовок и балеток

Сейчас в продаже такой выбор носков, что в них непросто разобраться. Кто-то предпочитает носить яркие носки напоказ с балетками и кроссовками, что сейчас в тренде, кто-то — наоборот, неброские, но обеспечивающие комфорт.

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Если вы относитесь ко второй категории, стоит обратить внимание на носки-«невидимки». Этот формат получил в фешн-индустрии названии «no-show».

Хлопковые носки-«невидимки» прекрасно сочетается с кроссовками и кедами. Окружающим кажется, что ваша обувь надета на голую ногу. И при этом вы чувствуете себя комфортно — никаких мозолей и водянок.

Самая короткая модель носков напоминает следки. Их надевают в балетки. Кстати, такие носки существуют не только женские, но и мужские.

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Выбирая носки-«невидимки», обратите внимание на качество и состав. Очень важно, чтобы они не соскальзывали с ноги.

И еще: чтобы чувствовать себя стопроцентно комфортно, подбирайте носки цвета, максимально близкого к обуви. Тогда вам не придется беспокоиться о том, виден ли носок. К бежевой обуви подберите бежевые носки, к черной — черные, к серой — серые.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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