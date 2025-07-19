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Хакеры ГУР взломали «Газпром»: подробности масштабной кибероперации
Украинские киберспециалисты совершили успешную атаку на IТ-инфраструктуру российской корпорации «Газпром». По информации источников в разведке, операция ГУР Минобороны Украины привела к уничтожению информационной системы компании, сообщает Суспільне.
«Степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы „Газпрома“ беспрецедентно глубока, достичь подобного уровня раньше не удавалось», — сказал источник.
В результате атаки, в частности, уничтожены:
• Данные о контрактах, тарифах и финансовых балансах.
• Информацию о лицензиях и юридических договорах.
• Данные систем SCADA и GIS, управляющих давлением, потоками газа и нефти.
По оценкам ГУР, кибератака существенно снизит доходы российского бюджета.
Среди потенциальных последствий:
• Невозможность заключения новых контрактов.
• Аварийный режим работы систем корпорации «Газпром».
• Усложнение транспортировки и газоснабжения газа в регионах россии.
• Дефолт по обязательствам.
• Падение стоимости акций «Газпрома».
Киберспециалисты получили полный доступ ко всем информсистемам компании, скопировали сотни терабайт данных, включая информацию о 20 000 сотрудниках компании и базы данных 390 дочерних компаний и филиалов «Газпрома». После этого все данные, включая резервные копии, полностью были удалены с физических и облачных серверов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские разведчики парализовали работу российской таможни, налоговой службы и железной дороги.148
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