Хакеры ГУР взломали «Газпром»: подробности масштабной кибероперации

Украинские киберспециалисты совершили успешную атаку на IТ-инфраструктуру российской корпорации «Газпром». По информации источников в разведке, операция ГУР Минобороны Украины привела к уничтожению информационной системы компании, сообщает Суспільне.

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«Степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы „Газпрома“ беспрецедентно глубока, достичь подобного уровня раньше не удавалось», — сказал источник.

В результате атаки, в частности, уничтожены:

• Данные о контрактах, тарифах и финансовых балансах.

• Информацию о лицензиях и юридических договорах.

• Данные систем SCADA и GIS, управляющих давлением, потоками газа и нефти.

По оценкам ГУР, кибератака существенно снизит доходы российского бюджета.

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Среди потенциальных последствий:

• Невозможность заключения новых контрактов.

• Аварийный режим работы систем корпорации «Газпром».

• Усложнение транспортировки и газоснабжения газа в регионах россии.

• Дефолт по обязательствам.

• Падение стоимости акций «Газпрома».

Киберспециалисты получили полный доступ ко всем информсистемам компании, скопировали сотни терабайт данных, включая информацию о 20 000 сотрудниках компании и базы данных 390 дочерних компаний и филиалов «Газпрома». После этого все данные, включая резервные копии, полностью были удалены с физических и облачных серверов.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские разведчики парализовали работу российской таможни, налоговой службы и железной дороги.

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