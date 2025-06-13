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Украинские разведчики парализовали работу российских таможни, налоговой службы и железной дороги
Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины, ранее наносившие киберудар по сетевой инфраструктуре российского Северо-Кавказского федерального университета, провели успешные атаки на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, что на время парализовало внутренний документооборот.
Как пишет «Суспільне», ссылаясь на источники в спецслужбах, также под атаками находились связанные с таможней и налоговой сервисы.
Среди них, в частности, ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса «Контур», национальная система цифровой маркировки «Честный знак» и сервер электронной подписи «ГосКлюч».
Имела проблемы и российская железная дорога — была заблокирована покупка билетов на поезда через сайт и мобильное приложение.
Ранее в военной разведке сообщали о подрыве военного товарного поезда на железной дороге под Мелитополем, который направлялся в оккупированный Крым.
Фото Pixabay52
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