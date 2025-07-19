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Ракам — «Маг» и решительность, Девам — «Император» и ответственность: Таро-прогноз на 20 июля
Астрологи уверены, что июль принесет переломный момент в жизни некоторых знаков зодиака. При этом завтрашний день, 20 июля, будет днем переменчивых эмоций и важных осознаний, согласно картам Таро, пишет slovofraza.com.
Козерог — Рыцарь Жезлов
Этот день будет динамичным и полным событий. Вы полны идей и энтузиазма, возможны неожиданные предложения. Отличный момент для начала нового дела, но действуйте без спешки. Направьте свою энергию в нужное русло, и вас ждет успех.
Водолей — Шестерка Жезлов
Сегодня вас ждет признание и победы. Ваши усилия заметят и оценят, возможно, вы завершите давно отложенный проект. Используйте этот день, чтобы укрепить авторитет, но не останавливайтесь на достигнутом.
Рыбы — Тройка Кубков
Воскресенье обещает быть радостным, полным общения с близкими. Наслаждайтесь встречами и праздниками, делитесь успехами с друзьями. В коллективе вы получите заряд положительных эмоций.
Овен — Тройка Мечей
Этот день может быть эмоционально сложным, связанным с переживаниями о прошлом. Возможны неприятные разговоры, но они откроют путь к внутреннему росту. Боль временна, а результат — очищение и сила. Примите это как возможность для личного обновления.
Телец — Четверка Денариев
Сегодня вы можете быть слишком привязаны к вещам или деньгам, что будет мешать двигаться вперед. Подумайте, что действительно важно. День обещает финансовую стабильность, но требует гибкости и отказа от жадности.
Близнецы — Королева Мечей
Сегодня вы будете решительны и независимы. Используйте логику и ясность мыслей, чтобы отстоять свои интересы и разорвать мешающие связи. Это хорошее время для переговоров, но помните о балансе между умом и эмоциями.
Рак — Маг
Этот день принесет вам силу и вдохновение. Вы сможете управлять своей реальностью, используя знания и интуицию. Не бойтесь проявлять инициативу и решительность — все, что вы сделаете сегодня, принесет результат в будущем.
Лев — Пятерка Кубков
День может быть непростым из-за сожалений о прошлом. Не зацикливайтесь на потерях, а ищите новые точки опоры. Переключите внимание на позитивные стороны жизни, ведь рядом всегда есть люди, готовые вас поддержать.
Дева — Император
Сегодняшний день требует ответственности и порядка. Вы сможете укрепить свою позицию на работе. Не бойтесь брать на себя ответственность, ваша уверенность и логика — ключ к успеху.
Весы — Повешенный
Этот день для переосмысления. Вам нужно остановиться и пересмотреть свои планы. Не принимайте поспешных решений, ищите скрытые возможности. Иногда, чтобы увидеть истину, нужно просто поменять угол зрения.
Скорпион — Четверка Кубков
Вы можете почувствовать усталость или апатию. Не замыкайтесь в себе и обратите внимание на новые возможности. Возможно, вам просто нужен отдых. Найдите время для размышлений, чтобы вернуть свежий взгляд.
Стрелец — Дьявол
Сегодня вам стоит обратить внимание на свои слабости и зависимости. Осознайте, что мешает вашему росту, и разорвите эти цепи. Действуйте осознанно и не поддавайтесь соблазнам.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи рассказали, кому очень скоро улыбнется финансовая удача.424
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