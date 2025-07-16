Выигрыш в лотерею, неожиданный доход или наследство: кому очень скоро улыбнется финансовая удача

Пока известные модели отдыхают в Греции, а украинские труженицы пытаются залить водой страдающие от жары перцы, расклады по картам Таро обещают, что скоро ситуация кардинально изменится, и как люди, так и растения получат очень желаемый для них результат. Об этом пишет Styler со ссылкой на Collective World.

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Издание утверждает, что до конца недели финансовая удача улыбнется нескольким знакам зодиака — это может быть неожиданная прибыль, возможность выигрыша или даже получения наследства.

Овен

На этой неделе Овны могут удивить неожиданные денежные поступления, например, возврат старых долгов или прибавка к зарплате. Следует быть внимательными к деталям, ведь выгодные возможности могут появиться внезапно. Не отказывайтесь от подработок или краткосрочных проектов — они могут принести дополнительный доход.

Телец

Тельцам на этой неделе могут вернуться старые инвестиции или близкие могут порадовать денежным подарком. Также есть возможность получить наследство либо решить вопросы, связанные с недвижимостью либо имуществом. Возможны доходы из неожиданных источников.

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Весы

Для Весов эта неделя может принести финансовый успех через партнерские проекты или выгодные сделки. Не исключено получение бонусов, премий или полезных знакомств, быстро принесущих доход. Уделяйте внимание даже мелочам в финансовых вопросах — это поможет вам добиться хороших результатов.

Скорпион

Скорпионы могут получить давно ожидаемую сумму денег или узнать о наследстве или недвижимости. Также есть шансы на выигрыш, денежную компенсацию или подписание финансово выгодного контракта. Удача на вашей стороне — главное не упустить возможности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кого из знаков зодиака июль выведет на новый путь.

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