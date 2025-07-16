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Выигрыш в лотерею, неожиданный доход или наследство: кому очень скоро улыбнется финансовая удача
Пока известные модели отдыхают в Греции, а украинские труженицы пытаются залить водой страдающие от жары перцы, расклады по картам Таро обещают, что скоро ситуация кардинально изменится, и как люди, так и растения получат очень желаемый для них результат. Об этом пишет Styler со ссылкой на Collective World.
Издание утверждает, что до конца недели финансовая удача улыбнется нескольким знакам зодиака — это может быть неожиданная прибыль, возможность выигрыша или даже получения наследства.
Овен
На этой неделе Овны могут удивить неожиданные денежные поступления, например, возврат старых долгов или прибавка к зарплате. Следует быть внимательными к деталям, ведь выгодные возможности могут появиться внезапно. Не отказывайтесь от подработок или краткосрочных проектов — они могут принести дополнительный доход.
Телец
Тельцам на этой неделе могут вернуться старые инвестиции или близкие могут порадовать денежным подарком. Также есть возможность получить наследство либо решить вопросы, связанные с недвижимостью либо имуществом. Возможны доходы из неожиданных источников.
Весы
Для Весов эта неделя может принести финансовый успех через партнерские проекты или выгодные сделки. Не исключено получение бонусов, премий или полезных знакомств, быстро принесущих доход. Уделяйте внимание даже мелочам в финансовых вопросах — это поможет вам добиться хороших результатов.
Скорпион
Скорпионы могут получить давно ожидаемую сумму денег или узнать о наследстве или недвижимости. Также есть шансы на выигрыш, денежную компенсацию или подписание финансово выгодного контракта. Удача на вашей стороне — главное не упустить возможности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, кого из знаков зодиака июль выведет на новый путь.3105
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля