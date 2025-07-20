Рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно упали: будет ли второй сезон

Пока принц Гарри отправился в поездку по Африке, надеясь повторить маршрут своей матери, принцессы Дианы, его жена Меган Маркл продолжает мечтать о покорении Голливуда.

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В то же время программа от Netflix о ее стиле жизни «С любовью, Меган» потерпела поражение на старте, не сумев попасть в топ-300 самых популярных программ стримингового гиганта за первую половину года, пишут зарубежные СМИ.

Шоу Меган Маркл, в котором она делится кулинарными и садоводческими навыками с участием знаменитых гостей, дебютировало в марте с, казалось бы, большим успехом. Однако, согласно недавно опубликованным данным Netflix, «С любовью, Меган» собрало 5,3 миллиона просмотров, что поставило его на 383-е место в списке популярных передач платформы (для сравнения, «Игра в кальмара» набрала более 100 млн просмотров).

Хотя шоу герцогини Сассекской сначала ворвалось в десятку лучших на Netflix в течение первых 24 часов, последние данные свидетельствуют о том, что привлечение аудитории снизилось на фоне волны негативных отзывов.

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Какое-то время ходили слухи о том, что якобы руководство Netflix размышляли о закрытии шоу, но потом решила дать герцогине второй шанс.

Эксперт из королевской семьи прокомментировала столь низкое место в хит-параде Netflix: «Меган начала год с запуска своей новой страницы в социальных сетях, что, как мы скоро поняли, идеально совпало по времени с дебютом ее кулинарного шоу. Хотя релиз был отложен из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, шоу в конце концов состоялось и вошло в десятку лучших в нескольких странах».

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По словам эксперта, саму Меган разочаровывает, что сериал пока не попал в топ-300 самых популярных сериалов Netflix, но оптимизм по поводу будущих проектов сохраняется.

«Но у нее есть еще один шанс в этом году, во втором сезоне. Мы уже знаем, что шеф-повар Хосе Андрес появится в следующем эпизоде, и будем надеяться, что в следующий раз он сезон будет более привлекательным для зрителей», — добавила эксперт.

Уже подтверждено, что второй сезон выйдет осенью, а режиссером проекта станет Майкл Стид. Подробности о возвращении сериала пока не разглашаются, но подтверждено, что съемки уже начались. В социальных сетях Меган опубликовала видео, на котором танцует в кепке с надписью lettuce romaine calm. Она подписала пост: «lettuce romaine calm… или нет (!), потому что «рада сообщить, что второй сезон «С любовью, Меган» наступает!»

Сумеет ли герцогиня превзойти успех первого сезона и ворваться в топ-300 — пока неизвестно, но если снова будет провал, то с мечтами о покорении Голливуда ей, вероятно, придется расстаться.

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Напомним, что некоторое время назад мать Меган Маркл Дорин переехала в Монтесито, чтобы помочь дочери заботиться об Арчи и Лилибет. Однако со временем ее проживание с Сассексами превратилось в кошмар.

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