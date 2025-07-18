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Гарри решил пойти «путем принцессы Дианы»: что задумал Сассекс
В то время как принцесса Уэльска Кейт Миддлтон решила прекратить попытки «помирить» своего мужа принца Уильяма с его родным братом Гарри, последний также изменил свое поведение.
В частности, младший сын короля Чарльза III твердо решил помириться со своей семьей и избавиться от имиджа «обиженного принца», пишут СМИ.
Он будто бы готов на много поступков для того, чтобы наладить отношения с отцом и братом, даже если для этого нужно будет дистанцироваться от жены Меган Маркл, которая недавно намекнула на ложь со стороны своих титулованных родственников.
Поэтому, оставив Меган Маркл в США, Гарри отправился в благотворительную поездку в Африку.
Там, в Анголе, Гарри планирует пройти по тропе на месте установки мин для организации Halo Trust: по тому же маршруту в 1997 году прошла его мать, принцесса Диана. Как сообщается, эта поездка была тщательно спланирована и подготовлена командой Гарри с целью улучшить его публичный имидж, а также напомнить, что он — сын Дианы и разделяет ее храбрость и сострадание.
Как известно, актриса Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году, а два года спустя отказались от королевских полномочий и переехали в США. У пары двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет. С каждым годом их отношения с королевской семьей ухудшались: во многом из-за выпущенных принцем мемуаров «Запасной» и скандального интервью Опре Уинфри, в котором Гарри нелестно отзывался о семье, а Меган — о сестре, после чего та даже подала в суд. Также супруги выпустили ток-шоу на Netflix, где снова рассказали достаточно подробностей о королевской семье.
Также напомним, что на днях в Великобритании состоялся тайный «саммит», нацеленный на примирение Гарри и короля Чарльза III.
Фото со страницы sussexroyal149
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