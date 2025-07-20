Растворите молоко в ведре воды и добавьте йод: рецепт «секретной» подкормки для огурцов

Блогерша Гала из Германии советует подкармливать огурцы и томаты «калорийной бомбой». Свои секреты для подкормки овощей есть и у ведущего еще одного интернет-канала, у которого более 400 тысяч подписчиков.



Рецепт эффективной подкормки, по его словам, такой: литр молока растворить в 10 литрах воды и добавить 30 капель йода. На один куст использовать 1,5 литра раствора.

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Также можно добавить столовую ложку жидкого мыла.

Кроме того, состав раствора для профилактического опрыскивания огурцов будет другим: взять 10 литров воды, капнуть 30 капель йода и влить 1 л молока низкой жирности или поллитра сыворотки.

Выдержать нужно один день и опрыскивать из расчета 1 литр на 1 квадратный метр участка с огурцами. Опрыскивание следует производить вечером, в тихую безветренную погоду. Начинать обработку листьев лучше снизу, постепенно передвигаться вверх. Не стоит сочетать молочно-йодистую подкормку с другими удобрениями.

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Важно соблюдать дозировку при приготовлении раствора, ведь избыток йода способен спровоцировать ожог листьев. Ну, а если огурцы уже заражены болезнями, тогда лучше добавлять другие эффективные средства. Так, для лечения, например, корневой гнили, можно смешать три капли йода и 10 капель зеленки. Добавить все это в 10 л воды и поливать раз в неделю, не чаще.

При переноспорозе, мучнистой росе или бактериозе следует смешать 2 л молочной сыворотки и 50 граммов мочевины, а также 20 капель йода. Поливать этим раствором огурцы следует трижды в сезон.

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Раньше «ФАКТЫ» писали, как ухаживать за перцем в жару и чем подкармливать его летом.

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