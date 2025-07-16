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Как ухаживать за перцем в жару и чем подкармливать летом
В жаркую погоду дачникам следует соблюдать правила полива культур, в частности огурцов, выполняя эти работы утром или вечером. При этом необходимо следить, чтобы влаги было достаточно, а не слишком много или мало — это тоже не идет растениям на пользу
А специалисты «Сад й город» поделились секретами ухода за выращиваемыми в открытом грунте перцами. Так, когда температура воздуха +33 градуса и выше, то одному кусту перца необходимо до трех литров воды. Причем не холодной — ее температура должна быть около 22 градусов.
В целом почва вокруг растения должна быть влажной на глубину до 70 см. Чтобы вода не растекалась, вокруг каждого кустика перца следует сделать лунку. Лучший вариант полива — капельный. Хотя, можно, конечно, поливать и из лейки.
Варианты подкормки летом разнятся. Так, в первой половине обычно рекомендуют использовать куриный помет (1:20), а во второй — настой пепла (два стакана на 10 литров воды).
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Также рекомендуют применять раствор из 10 л воды, 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, выливая под куст по 500 мл
При использовании коровяка дачникам рекомендуют лить раствор только в бороздки — под корни поливать нельзя. Для его приготовления используют навоз, разбавленный водой в соотношении 1:10.
На стадии формирования завязей рекомендуют подпитывать перцы следующим средством: суперфосфат (25 г), аммиачную селитру (10 г), сульфат калия (25 г) растворяют в 10 литрах воды. Через месяц подкормку повторяют, исключив селитру.
О том, что можно посеять в июле, чтобы огород не был пустым, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay94
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