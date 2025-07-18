«Калорийная бомба» от Галы из Германии: секретная подкормка для томатов — просто «творит чудеса» на огороде

Блогерша Галина из Германии, которая поделилась своим рецептом малосольных огурцов на зиму, рассказала, чем она подкармливает помидоры.

По словам Галы, она готовит для томатов «калорийную бомбу», которая является идеальной подкормкой. Помидоры на нее очень хорошо реагируют. Даже гораздо лучше, чем на все остальные удобрения.

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Для приготовления подкормки требуются зола, вода, сахар и дрожжи.

Литр золы залить крутым кипятком. Перемешать. Дать настояться минимум 5 часов, а лучше — сутки.

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Далее в 5 литрах теплой воды растворить 100 г свежих дрожжей. Добавить 4 столовых ложки с горкой сахара. Размешать, убрать в теплое место и дать настояться.

Затем в раствор с дрожжами и золой добавить еще по 5 л воды.

Когда зола и дрожжи настоялись, их можно использовать для полива. Для этого в 10 л воды добавить по литру настоя с золой и настоя с дрожжами.

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Перед подкормкой грядки немного пролить водой. Затем под каждый куст выливать по литру-два подкормки.

Процедуру повторить спустя 10 дней.

По словам блогерши, такая подкормка очень хорошо подходит томатам — они начинают набирать вес и обильно спеть. Также подобные растворы обеззараживают почву.

Ранее мы рассказывали, какие подкормки категорически противопоказаны томатам. А также, какие сидераты посеять после лука и чеснока, чтобы восстановить почву.

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