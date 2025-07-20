«Тринадцатая» пенсия: кому ее выплатят в августе

В августе отдельным категориям населения ко Дню Независимости государство обеспечит разовую денежную выплату. Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед Родиной. Также в августе Пенсионный фонд Украины выплатит «тринадцатую пенсию» — такое неофициальное название имеет пенсия, которую не успел получить пенсионер в случае своей смерти, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эти деньги начисляются за месяц смерти пенсионера. Эта выплата предназначена для близких, проживавших вместе с умершим, включая нетрудоспособных членов семьи, находившихся на его содержании.

Как оформить выплату

Чтобы оформить эту выплату, необходимо обратиться в сервисные центры ПФУ или подать онлайн заявку через их веб-портал. Для этого вам понадобится следующий пакет документов:

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• Заявление

• Свидетельство о смерти пенсионера

• Документы, подтверждающие ваши родственные связи с умершим

• Паспорт заявителя

• Реквизиты банковского счета и документы, подтверждающие проживание с пенсионером на момент его смерти.

Как происходит выплата

Пенсионный фонд перечисляет денежные средства на банковский счет заявителя. Если у вас нет банковского счета, выплату можно получить в любом отделении Ощадбанка через систему «Швидка копійка».

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Напомним, что на днях Кабмин утвердил порядок, устанавливающий, как именно из бюджета ПФУ будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов.

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