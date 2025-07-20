В модной индустрии комбинацию цветов моря и песка называют «поцелуем солнца». Считается, что именно такое сочетание оттенков в интерьере придает человеку чувство беззаботного счастья и релакса . Итак, не случайно, фарфоровые статуэтки пляжниц в творчестве украинских художников получили такую популярность. Они рассказывают не только о летнем отдыхе на море или на реке. Это истории о мечтах, которые окрыляют. Возможно, и у вас есть родные, друзья или знакомые, которые именно на отдыхе, например, нашли любовь? А у меня, кстати, есть знакомый мишленовский шеф-повар, который именно на пляже нашел свое призвание стать кулинаром. Он работал спасателем, а когда выпадала свободная минута, заходил в пляжный ресторанчик и наблюдал за работой местного повара. И эта работа его так увлекла, что он и сам начал работать на кухне, а впоследствии открыл на побережье собственный ресторан. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на тему пляжного отдыха.

«Купальные костюмы отражают моду того периода»

— В 1950—1960-х годах тема пляжного досуга стала предметом внимания художников декоративной пластики, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — Среди авторов — Ольга Рапай, Оксана Жникруп, Александр Крыжановский. Выпускались фигурки на данную тему в Полонном, Городнице, Киеве. В своей «пляжной» серии 1959 года выдающийся украинский скульптор Ольга Рапай переносит зрителя на солнечное побережье моря или реки. Каждая фигура пляжницы очень колоритная. Купальные костюмы отражают моду того периода. В 1950-е годы были модны цельные купальники с шортиками. Часто они дополнялись драпировкой или декоративной вышивкой. В моде были стильные аксессуары: повязки, панамы, очки.

ВІДЕО ДНЯ

О. Рапай. Скульптурная группа "Пляж". Полонский завод художественной керамики. 1959. Хранится в Хмельницком областном краеведческом музее

— Как колоритно! Одна из пляжниц заботится, чтобы загар лег красиво и ровно, вторая релаксирует, о чем-то мечтая, еще одна что-то ест на пляже…

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— Да. Разнообразие образов поражает. Великолепных пляжниц создала и выдающийся скульптор Оксана Жникруп. В ее фарфоровой фигурке «У воды» оживает мгновение тихой медитации на берегу реки или пруда. Она была создана художницей на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Эта статуэтка также выпускалась Довбышским фарфоровым заводом. О чем мечтает эта девушка? Остается только догадываться.

О. Жникруп. «У воды». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1960.

А вот еще одна замечательная работа Оксаны Жникруп — «Купальщица». Кажется, вся энергия лета сосредоточена в одном мгновении. Эта статуэтка выпускалась Полонским фарфоровым заводом и Киевским экспериментальным керамико-художественным заводом.

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О. Жникруп. "Купальщица". Полонский завод художественной керамики. 1960. Из коллекции Хмельницкого областного краеведческого музея

«Глянцевое исполнение купальника создает иллюзию влажного блеска»

— Какая работа ваша любимая?

— Все они замечательные. Одна из моих любимых работ — статуэтка Александра Крыжановского «Утро». Девушка изображена в стилизованном цельном купальнике яркого цвета. Это типичная модель начала 1960-х годов, подчеркивающая талию и плавные линии тела. Глянцевое исполнение купальника создает иллюзию влажного блеска — будто девушка только что вышла из воды. Яркий красный цвет — это цвет долгожданного лета, которое обычно ассоциируется с отдыхом. Какие утонченные черты лица девушки! Она настоящая красавица. Юность — утро жизни. Так что эта работа может прочитываться как метафора красоты молодости.

А. Крыжановский. «Утро». Огородницкий фарфоровый завод. 1969

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— Почему эта тема вдохновляла художников?

— Тема отдыха была новой в послевоенном искусстве в 1950-х годах и символизировала мир, покой и возвращение к счастливой жизни. Пляжница — образ новой женщины: активной, современной, открытой к солнцу, спорту, движению.

«Эти сувениры превращают интерьер в портал в мир летнего отдыха»

— Эстетика легкости нравится зрителю, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Эти фигурки изображают отдых, солнце, безмятежность выходного дня или каникул, отпуска. Сегодня практически все эти работы имеют коллекционную ценность. Фигурки пляжниц были достаточно редкими, некоторые из них выпускались небольшими тиражами и не попадали в массовое производство.

— Есть ли работы на эту тему у современных художников?

— В 2018 году компанией «Alis-K» под руководством Сергея Воронова была создана коллекция фарфоровых наперстков «Пляж». Арт-миниатюра поражает изысканностью и красотой. Всего три сантиметра высоты, но перед вами открывается увлекательный мир отдыха: яркие купальники, соломенные шляпы, круги спасательные круги, голубизна морской глади… Шесть сюжетов, объединенных одной идеей, словно шесть маленьких окошек в безмятежное лето. Эти работы дарят ощущение легкости и красоты мгновения. Такие изящные сувениры превращают любой интерьер в портал в мир летнего отдыха, делая жизнь ярче и светлее. Ведь иногда самые маленькие радости очень ценные. В 2019 году эти наперстки экспонировались в выставочном проекте к 90-летию Ольги Рапай «Моя жизнь состояла из моих работ» в Музее книги и книгопечатания в Остроге

— Настоящая ода лету! Такие яркие краски и сюжеты…

— Да, все шесть наперстков будто поют песню этого любимого времени года. И каждый любитель фарфора смотрит и узнает собственное лето, собственное солнечное настроение, собственные мечты… Каждый может вспомнить незабываемые мгновения своей жизни, связанные с летним отдыхом.

Фарфоровые скульптурные наперстки на тему "Пляж". "Аlis - K" под руководством Сергея Воронова.Одесса.2018.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об образах создателей керамики в творчестве украинских мастеров, а также о воплощении художниками-фарфористами темы раннего детства.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заглавии: О. Рапай. Скульптурная группа «Пляж». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1959.

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