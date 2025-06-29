«Софи Лорен говорила, что если вам повезло сохранить в себе душу ребенка, то лучшее в жизни еще впереди», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк

«Ползунок» Тамары Крыжановской — вневременной образ первого познания, радости и открытия"

— Софи Лорен говорила: «Если вам посчастливилось сохранить в себе душу ребенка, тогда лучшее в вашей жизни еще впереди», — и это такие замечательные слова, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. - Малыши в украинском фарфоре — это работы, которыми можно любоваться бесконечно. В скульптуре «Малыш» известный художник Григорий Молдаван воплотил образ собственного сына с особой нежностью. Ребенок изображен в момент, когда протягивает ручку к матери. Работа излучает искренность, доверие и беззаботность раннего детства. В основу образа положены собственные наблюдения и эмоции. Каждое движение и жест малыша знакомы автору до мелочей. В этом камерном произведении чувствуется глубокая эмоциональность. «Малыш» — не просто декоративная фарфоровая скульптура, а материализованная память о мгновении, которое уже прошло, но навеки сохранилось в сердце.

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Г. Молдаван. «Малыш». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1957

А вот работа Тамары Крыжановской «Ползунок». Она работала в сфере декоративно-прикладного искусства, в частности фарфоровой пластики. Ее творчество — значительный вклад в творческий процесс 1950−60-х годов, в частности, развитие художественного фарфора на Городницком фарфоровом заводе. Тамара Крыжановская — скульптор и художница росписи, которая окончила Одесское художественное училище. Работала в должности старшего скульптора на Городницком фарфоровом заводе, создавая скульптуры, посвященные теме детства. Среди ее работ — «Ползунок», «Малыш с погремушкой», «Девочка с кубиками», «Девочка с книгой»…

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«Ползунок» Тамары Крыжановской — рассказ о раннем детстве, времени, когда мир начинает открываться для ребенка в цветах и формах. Малыш сидит, слегка наклонившись вперед, в типичной для младенца позе. В руках — пирамидка с яркими кольцами, придающая композиции цветной динамики и игровой ритмики. Есть в этом образе что-то удивительно чистое — безмятежность первых дней жизни, непосредственность, доверие к миру. Пластика скульптуры очень нежная, а роспись в теплых тонах. Белый фарфор подчеркивает нежность образа. Эта скульптура — не просто жанровая сцена, а полная глубокой нежности поэма о первых шагах жизни.

Т. Крыжановская. «Ползунок». Огородницкий фарфоровый завод. 1961

— Какие еще сюжеты создавались?

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— «Девочка с книгой» — еще одна работа Тамары Крыжановской. Ребенок сидит на полу и рассматривает раскрытую книгу с яркими рисунками. Домик и солнышко — первые детские образы, открывающие мир. Это портрет детской любознательности, первого эстетического опыта, когда книга становится окном в цветную, добрую реальность.

Скульптура полна уюта, молчаливого тепла, той первой «тишины», которая бывает у детей, погруженных в чудо книги.

Т. Крыжановская. «Девочка с книгой» Городницкий фарфоровый завод. 1956

«Мальчик одевает носок» — не просто бытовая сцена, а образ взросления в миниатюре

— Какая из работ ваша любимая?

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— Одна из них — «Девочка с кубиками» Тамары Крыжановской. Ребенок погружен в мир игры. Его осанка естественная и непринужденная, такая характерная для ребенка, который полностью сосредоточен на любимом занятии. Девочка строит из кубиков — из такой игры вырастает детская фантазия, мечта, первое созидание мира вокруг. Лицо девочки — сосредоточенное и ласковое, с легкой улыбкой. Ручки бережно держат игрушки. Пастельная колористика, мягкие формы, гладкая фарфоровая поверхность — все в этой миниатюре наполнено доброжелательностью и внутренним покоем. Вся композиция — будто застывшее мгновение детства, где время измеряется ритмом игры и прикосновений. Скульптура напоминает нам о тех мгновениях, когда все вокруг — игра, а мир еще бесконечно открытый и добрый.

— Красота.

— А вот работа, к сожалению, неизвестного автора, создавшего трогательную жанровую сценку из повседневного детства: мальчик в процессе важного и серьезного дела — он пытается надеть носок. Сидит он на миниатюрной скамейке, слегка наклонившись вперед, сосредоточенный и трогательно упрямый. Его лицо полно напряжения от детской ответственности, ведь это действие для него означает самостоятельность, первый шаг к взрослой жизни.

Скульптура воспроизводит не только движение, но и эмоцию — внутреннюю собранность маленького человека, который хочет справиться сам. Палитра сдержанная, с нежными пастельными тонами. Глянцевая глазурь смягчает контуры, добавляет объема и теплоты.

Это произведение — пример бытового реализма в фарфоре, но одновременно и нежная поэтика детской обыденности. «Мальчик надевает носок» — не просто бытовая сцена, а образ взросления в миниатюре, в котором взрослые узнают собственное детство, а дети — свою ежедневную реальность.

«Мальчик надевает носок». Полонский завод художественной керамики. 1960–е

Тема малышей в фарфоре Украины — это трогательная страница в истории украинского декоративного искусства середины XX века, сочетающая в себе нежность бытовых сюжетов, внимание к психологии детства и декоративную выразительность фарфоровой пластики. Сегодня эти работы, сохранившиеся в частных собраниях и музейных коллекциях, говорят к нам на языке простых радостей — первых детских шагов, улыбок и игры.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных художников-фарфористов, вдохновленных поэтикой праздника Ивана Купала.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: Т. Крыжановская. «Девочка с кубиками». Огородницкий фарфоровый завод. 1961. Т. Крыжановская. «Ползунок». Огородницкий фарфоровый завод. 1961

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