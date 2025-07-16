«Композиция балансирует между реальностью и фантазией — именно это является фирменным признаком стиля Юлии Красной»

- Декоративная тарель украинской художницы Юлии Красной «Мелодия света и цвета» — настоящая ода цветочному буйству и пчелиному трудолюбию, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Каждый цветок и листочек наполнены жизненной силой. Пчелка добавляет произведению ощущение аромата и звенящей тишины утра. Этот художественный этюд переносит нас туда, где все цветет и радуется жизни. Краски в росписи тарели создают особое жизнеутверждающее настроение. Здесь и голубой, и красный, и желтый, и зеленый цвета.

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Ю. Красная. Тарель «Мелодия света и цвета». Киевский керамико-художественный завод. 1989

— Красота!

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- Чудесна и декоративная тарель художницы с ежиком. Она — настоящий гимн природе и детской мечтательности. В центре композиции — очаровательный ежик, приветливо выглядывающий из сочной растительности. Образ зверька выписан с особой нежностью. Разнообразие цветов, среди которых шествует ежик, воссоздает флористическую феерию украинского лета: здесь и васильки, и одуванчики, и мальвы… На зеленом листочке — божья коровка. Все в природе дышит свободой, теплотой и жизненной энергией. Автор соединила реалистичную детализацию со сказочным шармом — цветочное окружение напоминает сказочную иллюстрацию, где каждое растение имеет свой характер.

Ю. Красная. Тарель «Сказочный ежик». Киев. 2006

Палитра цветов мягкая и в то же время яркая: от акварельно-прозрачных оттенков неба и листьев до насыщенных акцентов синего, красного и сиреневого. Композиция балансирует между реальностью и фантазией — именно это является фирменным признаком стиля Юлии Красной, которая умеет воплотить теплое настроение в фарфоре. Тарель не только декоративна — она рассказывает о бережном отношении к природе, пробуждает воспоминания детства.

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«Композиция сочетает цветочную симфонию с образом белочки, которая замерла среди цветов, крепко держа в лапках настоящее сокровище — шишку»

— Какая работа в этой серии ваша любимая?

- Одна из них — тарель «Летний букет и белочка». Белочка — персонаж лесной сказки, хранящий тепло лета. Эта декоративная тарель — нежный образ радости природы, полной тепла, искренности, доброжелательности и праздничной яркости. Композиция сочетает цветочную симфонию с образом маленькой белочки, которая замерла среди цветов, крепко держа в лапках настоящее сокровище — шишку. Цветочный букет — живописная роскошь красок. Каждый лепесток выписан с любовью. Палитра дышит августовской теплотой, когда природа щедра и спокойна одновременно. Белочка — словно персонаж детской сказки. Ее присутствие среди цветов придает всей композиции нотки безмятежности и игры. Тарель напоминает иллюстрацию к детской книге о природе или застывший фрагмент сна, в котором цветы говорят, а белки бережно держат шишки, словно оберег. Это произведение, которое навевает ощущение счастья, покоя и любви к цветам, лесу, жизни.

Ю. Красная. Тарель «Летний букет и белочка». Киев. 2008

— Кто еще из украинских художников искусно сочетает в своих работах мир флоры и фауны?

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- Декоративная фарфоровая тарель «Семья» — изысканная работа художницы Елены Жерновой. Композиция на центральном медальоне изображает пару аистов — птиц, которые олицетворяют семейное счастье и верность. Особого внимания заслуживает бортик тарели, обильно украшенный цветочным узором в технике надглазурной росписи. Яркие цветы образуют визуальную раму, усиливающую символику плодородия и буйства жизни. Контурный золоченый декор придает работе сияние и праздничность. Это не просто декоративная вещь, а воплощение в фарфоре художественного мировоззрения, наполненного любовью к природе и народной традиции.

Е. Жернова. Тарель «Семья». Одесса. 2019

А вот еще одна замечательная работа на эту тему художницы Елены Жерновой — чайный сервиз на две персоны «Солнцестояние».

Он создан в 2015 году. В декоре большой тарели, как в магическом медальоне, сходятся мотивы цветущих ветвей, птиц и стилизованного солнца, которое является визуальной аллегорией животворящего света. Каждый элемент сервиза (чайник, чашки, сахарница, тарелки) объединен ритмом орнамента, в котором солярные и растительные мотивы образуют единое целое — образ гармоничного мира, где Солнце, природа и человек пребывают в согласии и гармонии. Птицы — олицетворение небесной вести, силы обновления — выполнены в филигранной манере с богатством цветовой гаммы: синие, зеленые, медно-красные переливы дополнены золотыми деталями, мерцающими на белом фарфоровом фоне. Солнцестояние — один из главных древних символов, который содержит в себе свет и добро. Сервиз «Солнцестояние» говорит образами, которые остаются в сердце как воспоминание о лете, свете и родовой памяти.

Е. Жернова. Чайный сервиз на две персоны "Солнцестояние". Одесса. 2015

— Изящная работа!

- А вот чайник с авторской росписью знаменитой художницы Оксаны Жникруп — «Бабочка и хризантема» (фото в заголовке — Авт.). Это настоящий шедевр стилизации традиционного японского декоративного искусства, адаптированный к украинской фарфоровой форме с исключительным художественным вкусом. На фоне теплого бронзового поля с имитацией кракле или микросетки (что отсылает к эффекту старинного лака или шелка) расцветает пылающий цветочный букет. Красочные цветы окружают бабочку, которая символизирует не только легкость, но и душу, любовь, весну. Цвета подобраны с особой деликатностью: матовые охристые и розовые тона гармонично переплетаются с мятными, синими деталями, дополненные изящным золотым контуром. Это не просто декор, а живая ткань орнамента, в котором движение бабочки улавливается в хитросплетении линий, словно она только что села на цветок. В Японии посуда с бабочками популярна неслучайно. В этой стране верят, что бабочка — символ перемен, о которых мечтает человек в своей жизни.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк о собаках для чтения — феномене, который приобрел популярность во многих странах мира.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало позитивных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото в заголовке: Авторская роспись Оксаны Жникруп чайника «Бабочка и хризантема». 1953 — 1954

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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