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Харьков, Херсон и Днепропетровщина пострадали от налета дронов оккупантов
Ночью 21 июля Харьков атаковали российские дроны. В результате одного из попаданий на гражданском предприятии начался пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Ночью по Харькову было 12 ударов «шахедов» , — заявил Терехов.
Вспыхнул пожар на предприятии.
Около 01:40 враг атаковал Киевский район Харькова дронами типа «Герань-2», уточнил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, до 11 вражеских попаданий зафиксировали в Харькове.
«Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте прилетов работают профильные службы» , — добавил глава области.
Беспокойно было и на Днепропетровщине. По информации руководителя области Сергея Лысака, вечером и ночью в области работали силы ПВО. Россияне применяли по Никопольщине FPV-дроны и артиллерию. Под удар попали Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.
Повреждена инфраструктура, АЗС. Изуродовано предприятие. Произошел пожар. Огонь уничтожил 2 автомобиля. Еще три — побиты.
В Межевской общине Синельниковского района в результате попадания БПЛА повреждена инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Утром 21 июля россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона. Из-за вражеского удара женщины, которым 45 и 71 год, получили взрывные травмы и обломочные ранения, сообщили в Херсонской ОВА.
Пострадавшие находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им помощь.
Как сообщали «ФАКТЫ», Ивано-Франковск сегодня ночью пережил самую масштабную атаку врага с начала войны.97
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