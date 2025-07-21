Харьков, Херсон и Днепропетровщина пострадали от налета дронов оккупантов

Ночью 21 июля Харьков атаковали российские дроны. В результате одного из попаданий на гражданском предприятии начался пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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«Ночью по Харькову было 12 ударов «шахедов» , — заявил Терехов.

Вспыхнул пожар на предприятии.

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Около 01:40 враг атаковал Киевский район Харькова дронами типа «Герань-2», уточнил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, до 11 вражеских попаданий зафиксировали в Харькове.

«Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте прилетов работают профильные службы» , — добавил глава области.

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Беспокойно было и на Днепропетровщине. По информации руководителя области Сергея Лысака, вечером и ночью в области работали силы ПВО. Россияне применяли по Никопольщине FPV-дроны и артиллерию. Под удар попали Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Повреждена инфраструктура, АЗС. Изуродовано предприятие. Произошел пожар. Огонь уничтожил 2 автомобиля. Еще три — побиты.

В Межевской общине Синельниковского района в результате попадания БПЛА повреждена инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Утром 21 июля россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона. Из-за вражеского удара женщины, которым 45 и 71 год, получили взрывные травмы и обломочные ранения, сообщили в Херсонской ОВА.

Пострадавшие находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им помощь.

Как сообщали «ФАКТЫ», Ивано-Франковск сегодня ночью пережил самую масштабную атаку врага с начала войны.

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