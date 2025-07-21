Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся

Правильно замороженные ягоды и фрукты станут настоящим дыханием лета среди холодной зимы. Вопреки расхожему мнению, персики хорошо замораживаются, если вы тщательно их подготовите. Главное — выбрать спелые, но все еще твердые персики — не слишком мягкие, без пятен или повреждений. Если вы положите в морозилку перезрелые фрукты, после размораживания они станут просто кашевидной массой, сообщает издание Aleja smaku.

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«Моя бабушка всегда говорила: „Лучше заморозить меньшее количество, но хорошо!“. И это золотое правило, — отмечает автор публикации. — Если вы не уверены, идеальны ли персики, понюхайте их! Самые лучшие имеют насыщенный, сладкий аромат».

Сначала тщательно вымойте персики под холодной водой, осторожно протирая их пальцами, чтобы удалить любую грязь. Выбирайте только те, что в идеальном состоянии — твердые, без вмятин.

Бланширование — это волшебный способ легко очистить персики от кожуры. Окуньте их в кипящую воду на 30−60 секунд, а затем сразу же опустите в ледяную воду. Кожица снимется почти сама! Если персики очень спелые, уменьшите время бланширования до 20 секунд, чтобы предотвратить их чрезмерное размягчение.

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После очистки разрежьте персики на четверти или дольки и удалите косточки. Чтобы сохранить красивый цвет, сбрызните их лимонным соком (1 столовая ложка на 2 стакана фруктов). Если у вас нет лимона, замочите их на минутку в воде с каплей лимонной кислоты.

Выложите нарезанные персики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и заморозьте на 2−3 часа. Только потом сложите их в пакеты с застежкой-молнией. Это предотвратит слипание фруктов!

Храните до 12 месяцев, но в идеале используйте их до следующего сезона. Лучший способ — медленно размораживать фрукты в холодильнике (например, в течение ночи). Избегайте использования для разморозки микроволновку — персики станут мягкими!

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