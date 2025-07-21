- 09:36 Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
- 09:24 Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало
- 08:54 В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек
- 08:17 У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля
- 21.07 22:28 Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
- 21.07 22:01 Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
- 21.07 21:31 Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду
- 21.07 21:03 Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся
- 21.07 20:34 Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
- 21.07 20:07 Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
- 21.07 19:41 Близнецам — «Тройка кубков» и осторожность, Козерогам — «Восьмерка жезлов» и неожиданные события: Таро-прогноз на 22 июля
- 21.07 19:41 Попытка остановить войну в Украине сдвинулась с мертвой точки, — СМИ
«А поговорить?» Пять вопросов, которые должен задать полицейским водитель, в случае остановки на дороге
Общение с патрульными полицейскими водителя, которого остановили на дороге, имеет множество нюансов. Так, юристы называли четыре фразы, которые автовладелец ни в коем случае не должен употреблять во время беседы со стражами порядка.
А профильное издание vnedorozhnik.net.ua в свою очередь приводит пять фраз, которые водитель обязательно должен сказать в случае, если сомневается, что его остановили законно или считает отношение к себе со стороны правоохранителей пристрастным.
Во-первых, автовладелец может попросить патрульных показать служебное удостоверение — по Закону «О Национальной полиции», правоохранители обязаны представиться и предъявить по требованию свои служебные документы. Данные могут потребоваться, если водитель решит подать жалобу в Департамент внутренней безопасности МВД.
Во-вторых, поинтересоваться, в чем нарушение. Ответ должен быть четким, с указанием статьи соответствующего законодательства. Если полицейские составляют протокол об административных нарушениях, то водителю должны разъяснить ваши права и письменно зафиксировать процедуру. Если водителю кажется, что правоохранители прибегают к расплывчатым фразам, он имеет право записать разговор на случай обжалования.
В-третьих, автовладелец должен поинтересоваться, зафиксировали ли нарушения технические приборы правоохранителей. К примеру, нарушением процедуры считается отказ патрульного показать данные радара, если он утверждает, что водитель превысил разрешенную скорость движения. Кстати, отказ также следует заснять, чтобы иметь доказательства при подаче жалобы или иска.
В-четвертых, поинтересоваться, есть ли у полицейского доказательства нарушения ПДД водителем. Это могут быть не только данные технических приборов, но и свидетельства очевидцев. Если доказательств нет, привлекать к ответственности автовладельца нет оснований. Впрочем, если правоохранители продолжают предъявлять претензии, водитель имеет право попросить предоставить письменные объяснения или составить протокол об административном задержании.
В-пятых, поинтересоваться у полицейских, как их действия могут быть оспорены (это можно сделать в течение 10 дней с момента составления постановления или протокола). Правоохранители должны рассказать автовладельцу полный алгоритм действий в таких случаях. Спросить можно как о процедуре подачи жалобы, так и о ее форме или о том, куда следует обращаться с заявлением — в суд, к руководству патрульной полиции или на горячую линию МВД.
Ранее автоэксперты назвали ТОП-5 ошибок водителей при остановке патрульных.
Иллюстративное фото со страницы патрульной полиции Киева в соцсетях257
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля