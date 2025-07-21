«А поговорить?» Пять вопросов, которые должен задать полицейским водитель, в случае остановки на дороге

Общение с патрульными полицейскими водителя, которого остановили на дороге, имеет множество нюансов. Так, юристы называли четыре фразы, которые автовладелец ни в коем случае не должен употреблять во время беседы со стражами порядка.

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А профильное издание vnedorozhnik.net.ua в свою очередь приводит пять фраз, которые водитель обязательно должен сказать в случае, если сомневается, что его остановили законно или считает отношение к себе со стороны правоохранителей пристрастным.

Во-первых, автовладелец может попросить патрульных показать служебное удостоверение — по Закону «О Национальной полиции», правоохранители обязаны представиться и предъявить по требованию свои служебные документы. Данные могут потребоваться, если водитель решит подать жалобу в Департамент внутренней безопасности МВД.

Во-вторых, поинтересоваться, в чем нарушение. Ответ должен быть четким, с указанием статьи соответствующего законодательства. Если полицейские составляют протокол об административных нарушениях, то водителю должны разъяснить ваши права и письменно зафиксировать процедуру. Если водителю кажется, что правоохранители прибегают к расплывчатым фразам, он имеет право записать разговор на случай обжалования.

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В-третьих, автовладелец должен поинтересоваться, зафиксировали ли нарушения технические приборы правоохранителей. К примеру, нарушением процедуры считается отказ патрульного показать данные радара, если он утверждает, что водитель превысил разрешенную скорость движения. Кстати, отказ также следует заснять, чтобы иметь доказательства при подаче жалобы или иска.

В-четвертых, поинтересоваться, есть ли у полицейского доказательства нарушения ПДД водителем. Это могут быть не только данные технических приборов, но и свидетельства очевидцев. Если доказательств нет, привлекать к ответственности автовладельца нет оснований. Впрочем, если правоохранители продолжают предъявлять претензии, водитель имеет право попросить предоставить письменные объяснения или составить протокол об административном задержании.

В-пятых, поинтересоваться у полицейских, как их действия могут быть оспорены (это можно сделать в течение 10 дней с момента составления постановления или протокола). Правоохранители должны рассказать автовладельцу полный алгоритм действий в таких случаях. Спросить можно как о процедуре подачи жалобы, так и о ее форме или о том, куда следует обращаться с заявлением — в суд, к руководству патрульной полиции или на горячую линию МВД.

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Иллюстративное фото со страницы патрульной полиции Киева в соцсетях

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