- 09:36 Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
- 09:24 Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало
- 08:54 В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек
- 08:17 У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля
- 21.07 22:28 Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
- 21.07 22:01 Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
- 21.07 21:31 Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду
- 21.07 21:03 Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся
- 21.07 20:34 Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
- 21.07 20:07 Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
- 21.07 19:41 Близнецам — «Тройка кубков» и осторожность, Козерогам — «Восьмерка жезлов» и неожиданные события: Таро-прогноз на 22 июля
- 21.07 19:41 Попытка остановить войну в Украине сдвинулась с мертвой точки, — СМИ
Усиливаете друг друга: известная пара растрогала семейными фотографиями
Семья телеведущего Тимура Мирошниченко и блогера Инны Мирошниченко, которые впервые за время полномасштабной войны вместе проводят отпуск, поделилась семейными фотографиями. Известно, что сейчас пара вместе с четырьмя детьми отдыхает на море. Напомним, год назад Тимур и Инна приняли в семью второго ребенка из детского дома — девочку Ангелину.
На своей странице в социальной сети Инна выложила архивные фото, на которых она вместе с Тимуром в 2018 году. Почти такое же фото они сделали и сейчас для сравнения.
«16.07.25 vs 01.02.18, — написала Инна. — С годами ничего не меняется. Почти».
Пара стоит, глядя в глаза друг друга влюбленным взглядом. Напомним, у Тимура и Инны двое родных детей.
Подписчики поделились впечатлениями от фотографий и поблагодарили пару за откровенность в чувствах.
«Прекрасные люди снаружи и изнутри, желаю вам много счастья и любви», — написали в ответ.
«С Тимуром училась в одном университете, на год старше, — вспомнила подписчица. — Помню еще с тех времен свое восхищение его личностью, голосом, дикцией и умением вести все праздники в университете. Вы очень усиливаете друг друга».
«Очень красивые мама с папой, а малыши ваши пусть растут здоровенькими», — пожелали семье.
«Вы одни из тех, кто держит веру в будущее, потому что вы вдохновляете, заряжаете теплом и силой!» — поделились впечатлением.
Ранее сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы во время отдыха с детьми.279
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля