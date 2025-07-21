Усиливаете друг друга: известная пара растрогала семейными фотографиями

Семья телеведущего Тимура Мирошниченко и блогера Инны Мирошниченко, которые впервые за время полномасштабной войны вместе проводят отпуск, поделилась семейными фотографиями. Известно, что сейчас пара вместе с четырьмя детьми отдыхает на море. Напомним, год назад Тимур и Инна приняли в семью второго ребенка из детского дома — девочку Ангелину.

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На своей странице в социальной сети Инна выложила архивные фото, на которых она вместе с Тимуром в 2018 году. Почти такое же фото они сделали и сейчас для сравнения.

«16.07.25 vs 01.02.18, — написала Инна. — С годами ничего не меняется. Почти».

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Пара стоит, глядя в глаза друг друга влюбленным взглядом. Напомним, у Тимура и Инны двое родных детей.

Подписчики поделились впечатлениями от фотографий и поблагодарили пару за откровенность в чувствах.

«Прекрасные люди снаружи и изнутри, желаю вам много счастья и любви», — написали в ответ.

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«С Тимуром училась в одном университете, на год старше, — вспомнила подписчица. — Помню еще с тех времен свое восхищение его личностью, голосом, дикцией и умением вести все праздники в университете. Вы очень усиливаете друг друга».

«Очень красивые мама с папой, а малыши ваши пусть растут здоровенькими», — пожелали семье.

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«Вы одни из тех, кто держит веру в будущее, потому что вы вдохновляете, заряжаете теплом и силой!» — поделились впечатлением.

Ранее сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы во время отдыха с детьми.

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