Стыдно: сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы

Популярная актриса, звезда сериала «Однажды под полтавой» Анна Саливанчук, которая в прошлом году развелась, а недавно совершила подъем на вершину Говерлы, поразила поклонников.

ВІДЕО ДНЯ

Анна вместе с двумя детьми отправилась в отпуск на море и на своей странице в социальной сети выложила видео с соблазнительными танцами и объяснила свое состояние.

Фото - скриншот

«Все сама, мой мужчина только я, сама поехала купила продукты и приготовила, сама поубирала, мам — море соленое, мам кучи мороженого, мам солнце очень светит, мам холодно», — рассказала о своих чувствах на отдыхе актриса.

РЕКЛАМА

Фото - скриншот

Подписчики отреагировали на зажигательный танец, хотя такая откровенность понравилась не всем.

«Секс-танцы в других публикациях :), мать двоих детей, что говорят в школе??? — задались вопросом. — Стыдно».

РЕКЛАМА

«В школе все гордятся», — ответила на это Анна.

Фото - скриншот

Были и восхищенные отзывы: «Богиня», «Боже, какая красивая женщина! Куда смотрят мужчины???»

Фото - скриншот

РЕКЛАМА

«Что скажут в школе? Что вы прекрасная мама! Всегда, где бы вы ни были, говорите о детях! Всегда, при любой возможности взять их с собой, они с вами! Готовит даже в отпуске! Продолжайте жить для себя и детей, и какая разница, что и кто скажет?! Умную, талантливую и современную женщину… вряд ли это волнует» — написала одна из фолловеров.

Фото - скриншот

Раньше популярная танцовщица — секси-мама назвала свою слабость .

Фото со страницы Анны Саливанчук в соцсетях

1068

Читайте нас в Facebook