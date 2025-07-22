Министерство единства украинцев ликвидируют: что с ним будет и почему это произошло

С декабря 2024 года в Украине приступило к работе Министерство национального единства во главе с бывшим председателем правлением НАК «Нафтогаз Украины» Алексеем Чернышовым, ставшим сразу вице-премьер-министром. Ведомство должно было направить свои усилия в том числе на возвращение украинских граждан.

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И вот спустя 8 месяцев стало известно о фактической ликвидации ведомства — его решили реорганизовать и присоединить к Минсоцполитики, превратив в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, решение о переименовании и реорганизации уже принято. Более того, утверждено Положение о Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины и признано утратившим силу постановление КМУ от 17.06.2015 № 423 «Об утверждении Положения о Министерстве социальной политики Украины».

Также в рамках данного решения определено, что новое ведомство станет правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства национального единства, то есть будет заниматься работой последнего. Для этого новому министерству переданы бюджетные средства по ряду направлений работы на общую сумму около 439 млн грн.

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Отметим, что реорганизации Министерства национального единства предшествовал грандиозный скандал с его главой Алексеем Чернышовым. Так, сперва он задержался в командировке за границей, что вызвало разговоры о попытке бегства из-за антикоррупционного расследования в отношении чиновника.

В конце концов, глава Министерства национального единства вернулся и тут же получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Речь шла о махинациях в строительной сфере, повлекших за собой ущерб для государства более чем в 1 млрд грн, при этом сам Алексей Чернышов получил квартиры со скидкой в 14,5 млн грн.

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