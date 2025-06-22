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Министр национального единства в командировке или убежал? Что известно о ситуации вокруг Алексея Чернышева
Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев оказался в центре громкого скандала после того, как на фоне антикоррупционного расследования покинул Украину, уехав в командировку. Его продолжительное отсутствие, совпадение по времени с вручением подозрений его бывшим подчиненным и выезд семьи за границу вызвали волну подозрений и вопросов в обществе.
Что говорят власти?
Президент Владимир Зеленский 20 июня заявил, что Чернышев находится в плановой командировке.
«У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое — открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство… Командировка закончится — должен вернуться», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев находится в плановой заграничной командировке до конца недели. Об этом сообщил в Верховной Раде премьер Денис Шмигаль. Примечательно, что из-за длительной командировки Чернышев не присутствовал в парламенте при принятии закона о введении института множественного гражданства в Украине, который лоббировало его министерство.
Коррупционное дело и подозрения
13 июня НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере строительства, связанной с бывшими должностными лицами Минрегиона, который с 2020 по 2022 год возглавлял Алексей Чернышев. По данным СМИ, подозрения получили, в частности, бывший советник Чернышева Максим Горбатюк и эксгоссекретарь Василий Володин.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.
Через несколько дней после обнародования этой информации, а также выезда за границу министра Чернышева, по данным СМИ, Украину покинул сын Чернышева, а впоследствии и жена чиновника.
На переговоры к министру за границу выехал товарищ Зеленского
Как сообщает «Зеркало недели», бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Офису президента и Владимиру Зеленскому, уехал за границу для встречи с Чернышевым. По данным источников, он намерен убедить министра вернуться в Украину до даты, озвученной президентом. Аргументом может стать обещание передать дело с НАБУ в другой, более контролируемый правоохранительный орган.
Несмотря на отсутствие в Украине, Чернышев продолжал появляться на публичных мероприятиях онлайн. 17 июня он дистанционно открыл форум в Киеве, а 19 июня сообщил о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге. В воскресенье, 22 июня, министр написал в соцсети, что вернулся в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Национальном антикоррупционном бюро уведомили о задержании в Испании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.201
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