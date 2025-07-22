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- 22.07 19:31 Американское ядерное оружие впервые за более чем 15 лет разместили в Британии: что происходит
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Американское ядерное оружие впервые за более чем 15 лет разместили в Британии: что происходит
Впервые с 2008 года американское ядерное оружие вернулось на британскую землю. Многочисленные источники указывают на то, что на авиабазу Лейкенхит в Саффолке было передано несколько термоядерных гравитационных бомб B61−12. Они были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртлэнд в Нью-Мексико в только что построенное безопасное хранилище на территории Великобритании, которая недавно предупредила о катастрофе в случае падения Украины.
Министерство обороны США публично не подтвердило это перемещение, и Министерство обороны обычно не комментирует наличие или отсутствие ядерного оружия в конкретных местах, пишет UKDJ.
B61−12 — это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности, которая имеет переменную взрывную мощность и точную наводку. Она разработана для совместимости с рядом платформ доставки, включая F-35A Lightning II. 48-е истребительное крыло на авиабазе Лейкенхит обслуживает 493-ю и 495-ю истребительные эскадрильи, летающие на F-35A.
Авиабаза Лейкенхит ранее размещала ядерное оружие США во время холодной войны, но последний известный вывоз произошел в 2008 году после многих лет сокращений, связанных с разоружением, по всей Европе. Сообщения о возвращении такого оружия должны ознаменовать значительное смещение в ядерной позиции НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с россией и усиления акцента на сдерживании.
Восстановление мощностей для хранения ядерного оружия в Лейкенхите впервые было заявлено в 2022 году в бюджетных документах США, где перечислялись модернизации инфраструктуры, соответствующие готовности к ядерным миссиям.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что кремль снова пугал «грязной бомбой». В ISW предупреждали о попытке сорвать западную помощь Украине.
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