86-летнего первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина считают отцом ракетно-космической отрасли независимой Украины. Он был одним из создателей СНБО и авторов Концепции национальной безопасности и обороны, советником по стратегическим вопросам Виктора Ющенко, Александра Турчинова и Петра Порошенко.

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На днях он со своим постоянным соавтором, директором Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком дал большое интервью «ВВС Украина». В разговоре они затронули несколько тем: о роли дронов в современной войне («это главный фактор, формирующий результаты боевых действий»), о разработках украинских баллистических ракет («без серьезных ракетных достижений войну с россией выиграть невозможно»), о российском «Орешнике» («дать характеристику по единственному пуску, который был в какой-то мере успешным, ибо долетело до Днепра, я не знаю, кто бы смог так смело взять на себя ответственность и сказать, что эта ракета уже отвечает всем требованиям, предъявляемым сегодня к ракетной технике»), о конце войны («после того, что наделал Трамп, я для себя решил исключить возможность прогнозировать, когда закончится эта война»; «Украина будет воевать до последнего солдата»).

На вопрос ВВС о том, что нам надо начинать разрабатывать собственное ядерное оружие, Горбулин ответил: «Мы никогда в Украине его не разрабатывали. Я думаю, что есть другой путь. Это объединиться со странами Западной Европы, постоянно испытывающими на себе угрозу российской федерации. Буквально две или три недели назад премьер-министр Польши Туск сказал о том, что они чувствовали бы себя лучше, будь у них ядерное оружие. На это нельзя не реагировать».

И далее: «Великобритания может ядерное оружие использовать, только когда Соединенные Штаты на это дают свое согласие. А французский ядерный арсенал? Они об этом открыто заявили, что его недостаточно для того чтобы остановить рф, если начнется война росийской федерации против Западной Европы. Поэтому нужно искать союзнические мосты для того, чтобы Украина занялась своим ядерным вооружением. Учитывая научную школу, которая есть в Украине, и то, что у Украины достаточно не только научной базы. Поэтому я думаю, что, объединившись с какой-то страной Европы, мы можем попытаться пойти на такой шаг».

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«Это не просто „Украина сделает ядерное оружие“. Нет, не так. Украина совместно со странами в объединенном клубе это сделает. Например, это Украина, Британия, Польша, возможно, страны Балтии, которые испытывают повышенную опасность, будем так говорить. Такой клуб мог бы создать это оружие и иметь возможность распространять зону безопасности на всю Европу».

Что касается реальной угрозы применения россией ядерного оружия: «На мой взгляд, это палка о двух концах. Потому что чернобыльская ситуация показала, насколько уязвимо, я бы сказал, все человечество что до того, где и как произойдет ядерный взрыв.

Поэтому, нанеся удар по Украине, россия должна быть уверена, куда будут нестись облака… Во время Чернобыльской аварии они неслись в Швецию и в Норвегию, неслись в Западную Европу… Я уже не говорю о наших западных областях, хотя все почему-то думали, что это будет только Украина и беларусь.

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Спрогнозировать эту ситуацию практически невозможно. Управлять климатом и переносом воздушных масс человечество еще не научилось. Задача ядерного удара по Украине может обернуться против самой российской федерации. Важно, как на это будут смотреть другие страны, обладающие мощным ядерным оружием, в первую очередь, Соединенные Штаты".

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кремль снова пугает «грязной бомбой»: ISW предупреждает о попытке сорвать западную помощь Украине.

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