Украинский героизм стал таким привычным, что его уже почти не замечают. Но в то время, когда путин эскалирует войну, каждую ночь нанося удары с помощью рекордного количества дронов, а поддержка США и мирные усилия ослабевают, всё более реальным и насущным становится вопрос: что будет, если Украина падет? Об этом в The Guardian пишет колумнист Саймон Тисдал.

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«Если Украина потерпит поражение, это будет эпическим стратегическим поражением Запада, которое сравнится или даже превзойдет катастрофы в Афганистане и Ираке. Негативные последствия для Европы, Великобритании, трансатлантического альянса и международного права будут действительно ужасающими. Сама эта мысль должна заставить всех сосредоточиться», — объясняет он.

Сколько еще Украина сможет держать оборону на поле боя, в небе, а также на дипломатическом и политическом фронтах, остается под вопросом, говорится в статье. Ведь не хватает человеческих ресурсов, боеприпасов и перехватывающих ракет. Украина все еще может нанести сильный ответный удар. Ее нападение на Курщину и уничтожение в прошлом месяце базировавшихся в глубине россии стратегических бомбардировщиков были впечатляющими. Но такие временные успехи не меняют основной дисбаланс сил и общее направление развития событий.

Кроме того, Украине все больше не хватает надежных друзей, хотя, возможно, так было всегда. путин собрал собственную «коалицию желающих» — Китай, Иран, Северную Корею и других — для поддержки своей военной машины. Западный аналог, возглавляемый Великобританией и Францией, находится в подвешенном состоянии. Развертывание военных «сил убеждения» не может продолжаться. Из-за неуступчивости путина и некомпетентности Дональда Трампа нет перемирия, которое можно было бы поддержать, и нет перспектив его достижения. Как и у других европейских стран, у Великобритании и Франции нет необходимого количества современных вооружений и материальных средств, которые могут поставить только США.

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Пытаясь восполнить этот пробел, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает приобрести американские батареи Patriot и подарить их Киеву. Однако, как и ЕС в целом и участники саммита НАТО в прошлом месяце, Мерц ставит во главу угла национальную самооборону. Он утраивает расходы Германии на оборону. Великобритания делает почти то же самое.

Теперь Трамп говорит, что возобновит ограниченные поставки оборонительного оружия Киеву и может поддержать дополнительные санкции. Но это не вопрос политики или принципов.

«Не все потеряно, — пишет Тисдал. — С Трампом или без него, НАТО может занять более жесткую позицию, как неоднократно призывали здесь, установив зоны запрета полетов над неоккупированной Украиной и нацелившись на приближающиеся ракеты и дроны. Военная позиция четкая, а юридические и гуманитарные аргументы — неоспоримы. россия часто нарушает суверенитет соседей НАТО. Попытки путина шантажировать ядерным оружием, которые так расстроили Джо Байдена, достойны презрения. Если бы у Альянса было достаточно смелости, он мог бы поставить путина на место».

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Если это не удастся, США и ЕС должны без промедления ввести новые санкции, направленные против экспорта российской нефти. Сейчас наиболее вероятными кажутся два результата: безысходная вечная война или крах Украины. Поражение Украины и заключение соглашения на гегемонистских условиях путина будет поражением для всего Запада — стратегическим поражением, предвещающим эпоху постоянного, расширяющегося конфликта по всей Европе. Для россиян ни один из этих результатов не будет продолжительной победой. Нужны большие усилия, чтобы убедить российских политиков и общественность, что эту войну, которая стоит их стране так дорого в человеческих жизнях и материальных ресурсах, можно закончить путем переговоров, что законные вопросы безопасности будут решены, что альтернативы гораздо хуже.

Однако сначала они должны отказаться от него. Главный архитектор этого ужаса, главный автор позора россии должен быть лишен власти, устранен и передан международному правосудию. путин, а не Украина, должен пасть, констатирует автор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США готовят беспрецедентный удар по путину и его союзникам.

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