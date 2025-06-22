кремль снова пугает «грязной бомбой»: ISW предупреждает о попытке сорвать западную помощь Украине

На фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране кремлевские чиновники возрождают дезинформационный нарратив о якобы намерениях Украины использовать «грязную бомбу» против россии. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), это может стать попыткой повлиять на западные дискуссии по дальнейшей военной помощи Киеву.

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На Петербургском международном экономическом форуме 20 июня владимир путин заявил, что применение Украиной «грязной бомбы» было бы «колоссальной ошибкой» и пригрозил «катастрофическим» ответом. В то же время он признал, что нет никаких доказательств того, что у Киева есть такие намерения.

На следующий день заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что в ответ на использование «грязной бомбы» россия может применить тактическое ядерное оружие.

Аналитики ISW напоминают, что подобные заявления уже звучали со стороны кремля в марте и октябре 2022 года. Тогда, как и сейчас, они совпадали с активными обсуждениями на Западе по поводу предоставления Украине дополнительного вооружения.

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«российские чиновники, вероятно, снова вводят этот нарратив на фоне продолжающихся дебатов в США и Европе относительно дальнейшей помощи Украине», — говорится в отчете ISW.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о теории победы путина в войне с Украиной.

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