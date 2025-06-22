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Мир

кремль снова пугает «грязной бомбой»: ISW предупреждает о попытке сорвать западную помощь Украине

17:23 22 июня 2025
Предупреждение о ядерной опасности

На фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране кремлевские чиновники возрождают дезинформационный нарратив о якобы намерениях Украины использовать «грязную бомбу» против россии. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), это может стать попыткой повлиять на западные дискуссии по дальнейшей военной помощи Киеву.

На Петербургском международном экономическом форуме 20 июня владимир путин заявил, что применение Украиной «грязной бомбы» было бы «колоссальной ошибкой» и пригрозил «катастрофическим» ответом. В то же время он признал, что нет никаких доказательств того, что у Киева есть такие намерения.

На следующий день заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что в ответ на использование «грязной бомбы» россия может применить тактическое ядерное оружие.

Аналитики ISW напоминают, что подобные заявления уже звучали со стороны кремля в марте и октябре 2022 года. Тогда, как и сейчас, они совпадали с активными обсуждениями на Западе по поводу предоставления Украине дополнительного вооружения.

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«российские чиновники, вероятно, снова вводят этот нарратив на фоне продолжающихся дебатов в США и Европе относительно дальнейшей помощи Украине», — говорится в отчете ISW.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о теории победы путина в войне с Украиной.

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