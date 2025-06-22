- 10:15 Более 350 беспилотников врага участвовали в ночной атаке на Украину, — Воздушные силы
- 09:45 Украинские дроны подожгли топливные резервуары под Ростовом
- 08:58 Киев снова под ударом: повреждена станция метро, разрушена многоэтажка, есть погибшие
- 08:18 Девам стоит сосредоточиться на деталях, а Скорпионов ждет эмоциональный всплеск: гороскоп на 23 июня
- 07:59 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 22.06 22:28 С чем не стоит сочетать плетеные сумки: некоторые нюансы вас удивят
- 22.06 22:01 Необычный джем: варится так просто, что вы удивитесь
- 22.06 21:30 Вся в талантливую маму: Дженнифер Лопес намекнула на увлекательное сотрудничество с дочкой
- 22.06 21:12 «Это самоубийство»: эксперт о решении парламента Ирана закрыть Ормузский пролив
- 22.06 21:01 Уменьшает хронические воспаления: полезные свойства свекольного сока, который считается суперпродуктом
- 22.06 20:45 «В венке каждый цветок имеет символическое значение», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 22.06 20:33 С первых дней войны пошел защищать страну: в бою на Донетчине погиб нацгвардеец с Киевщины
кремль снова пугает «грязной бомбой»: ISW предупреждает о попытке сорвать западную помощь Украине
На фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Иране кремлевские чиновники возрождают дезинформационный нарратив о якобы намерениях Украины использовать «грязную бомбу» против россии. Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), это может стать попыткой повлиять на западные дискуссии по дальнейшей военной помощи Киеву.
На Петербургском международном экономическом форуме 20 июня владимир путин заявил, что применение Украиной «грязной бомбы» было бы «колоссальной ошибкой» и пригрозил «катастрофическим» ответом. В то же время он признал, что нет никаких доказательств того, что у Киева есть такие намерения.
На следующий день заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что в ответ на использование «грязной бомбы» россия может применить тактическое ядерное оружие.
Аналитики ISW напоминают, что подобные заявления уже звучали со стороны кремля в марте и октябре 2022 года. Тогда, как и сейчас, они совпадали с активными обсуждениями на Западе по поводу предоставления Украине дополнительного вооружения.
«российские чиновники, вероятно, снова вводят этот нарратив на фоне продолжающихся дебатов в США и Европе относительно дальнейшей помощи Украине», — говорится в отчете ISW.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о теории победы путина в войне с Украиной.137
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам
Скорпионам — «Императрица», Девам — «Девятка Кубков», а Львам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июня