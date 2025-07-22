- 00:50 Вето на закон: украинцы по всей стране протестовали против уничтожения НАБУ и САП
- 22.07 22:28 «Динамо» в 37-градусную жару рагромило на Мальте «Хамрун Спартанс»: видеообзор отборочного матча Лиги чемпионов
- 22.07 22:27 Новый тренд в использовании свечей: многим он точно понравится
- 22.07 22:00 Невероятно вкусный паштет: готовится этот деликатес просто
- 22.07 21:31 «Старые ведьмы ей просто завидуют»: Джей Ло поразила поклонников своим невероятным прессом
- 22.07 21:02 Уровень инсулина в крови ниже: почему некоторым стоит пропускать завтрак
- 22.07 20:45 «Раритетная серия „Времена года“ Валентины Трегубовой не встречается на аукционах», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 22.07 20:33 Более двух лет мужественно защищал Украину: в бою за Покровск погиб боец из Черкасской области
- 22.07 20:06 Кабачковые блины с «Фетой»: новое звучание популярного блюда
- 22.07 19:54 Весам — «Десятка Пентаклей», Скорпионам — «Императрица», а Стрельцам «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июля
- 22.07 19:31 Американское ядерное оружие впервые за более чем 15 лет разместили в Британии: что происходит
- 22.07 19:04 В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело
20-летняя сестра принцев Гарри и Уильяма найдена мертвой в собственном доме: что известно
Пока принц Гарри совершает путешествие по маршруту, которым когда-то прошла его мать, принцесса Диана, стало известно о трагическом событии, связанном с их семьей.
Согласно сообщению СМИ, 20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри, племянница покойной принцессы Дианы, Рози Рош, найдена мертвой в собственном доме.
Рядом с девушкой лежало оружие. Был ли это суицидом, не уточняется. Однако полиция исключает вмешательство третьих лиц.
Сообщается, что трагедия произошла 14 июля. Похороны прошли приватно, в кругу только ближайших членов семьи. Были ли на них Уильям или Гарри, тоже неизвестно.
Кстати, за последние полтора года это уже второй близкий родственник принцев, решивший уйти из жизни по собственной воле. В феврале прошлого года застрелился их дядя Томас Кингстон. Ему было всего 45 лет. Тогда сообщалось, что причиной могли стать побочные действия выписанного лекарства.
Тогда Уильям попрощался с Томасом, однако его отец Чарльз III и жена Кейт Миддлтон воздержались от посещения похорон из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что в Великобритании в возрасте 53 лет трагически скончался близкий друг принца Уильяма, индийский миллиардер Санджай Капур. Причиной смерти стал анафилактический шок — бизнесмен случайно проглотил пчелу, которая ужалила его в горло.
Иллюстративное фото с сайта https://www.yahoo.com421
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел