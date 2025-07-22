20-летняя сестра принцев Гарри и Уильяма найдена мертвой в собственном доме: что известно

Пока принц Гарри совершает путешествие по маршруту, которым когда-то прошла его мать, принцесса Диана, стало известно о трагическом событии, связанном с их семьей.

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Согласно сообщению СМИ, 20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри, племянница покойной принцессы Дианы, Рози Рош, найдена мертвой в собственном доме.

Рядом с девушкой лежало оружие. Был ли это суицидом, не уточняется. Однако полиция исключает вмешательство третьих лиц.

Сообщается, что трагедия произошла 14 июля. Похороны прошли приватно, в кругу только ближайших членов семьи. Были ли на них Уильям или Гарри, тоже неизвестно.

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Кстати, за последние полтора года это уже второй близкий родственник принцев, решивший уйти из жизни по собственной воле. В феврале прошлого года застрелился их дядя Томас Кингстон. Ему было всего 45 лет. Тогда сообщалось, что причиной могли стать побочные действия выписанного лекарства.

Тогда Уильям попрощался с Томасом, однако его отец Чарльз III и жена Кейт Миддлтон воздержались от посещения похорон из-за проблем со здоровьем.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании в возрасте 53 лет трагически скончался близкий друг принца Уильяма, индийский миллиардер Санджай Капур. Причиной смерти стал анафилактический шок — бизнесмен случайно проглотил пчелу, которая ужалила его в горло.

Иллюстративное фото с сайта https://www.yahoo.com

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