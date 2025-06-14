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Смерть миллиардера: близкий друг принца Уильяма умер после того, как проглотил пчелу

15:49 14 июня 2025
Принц Уильям и Санджай Капур, фото интернет

История с дочерью миллиардера Николой Пельтц показывает, что не всегда большое состояние автоматически открывает дорогу к счастью.

Еще более ужасным доказательством тому стал случай в Великобритании, где в возрасте 53 лет трагически умер близкий друг принца Уильяма, индийский миллиардер Санджай Капур. Об этом пишет The Mirror.

Санджай Капур в вагоне

По информации издания, на днях во время матча по поло в Великобритании в рот бизнесмена залетела пчела. Очевидно, Санджай случайно сглотнул ее, и та ужалила его в горло. Это вызвало у предпринимателя анафилактический шок, что привело к остановке сердца.

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Примечательно, что за несколько часов до смерти Санджай опубликовал в соцсетях пост с соболезнованиями жертвам недавней авиакатастрофы Air India.

«Ужасные новости о трагической катастрофе Air India в Ахмадабаде. Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими семьями. Надеюсь, они найдут силы в этот трудный час», — написал бизнесмен.

А за несколько дней до этого в другом посте Капур отметил, что лучше сосредотачиваться на возможностях, а не помехах, ведь «время человека на земле ограничено». Сейчас эти его публикации стали вирусными.

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Санджай Капур был председателем совета директоров Sona Comstar — мирового гиганта по производству автомобильных запчастей. В прошлом он был женат на суперзвезде Болливуда Каришме Капур, однако их брак распался в 2016 году. В общей сложности бизнесмен был женат трижды.

Санджай Капур с семьей

С принцем Уильямом Санджара Капура связывала любовь к поло: бизнесмен очень любил этот вид спорта и часто играл с членами британской королевской семьи.

Также напомним, что в июне произойдет еще одно важное событие в жизни еще одного богача: Джеф Безос планирует жениться на журналистке Лорен Санчес.

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