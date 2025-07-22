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«Поведение мародера, пользующегося ситуацией»: что пишут в сети о попытке властей уничтожить антикоррупционную систему
После волны обысков у детективов НАБУ власти через парламентский Комитет правоохранительной деятельности продвигают законопроект № 12414. Активист Виталий Шабунин назвал это реваншем против достижений Революции достоинства.
А народный депутат Ярослав Юрчишин считает, что законопроект фактически разрушает независимость ключевых антикоррупционных органов.
Согласно законопроекту, Генеральный прокурор получает полный контроль над деятельностью Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и возможность вмешиваться в расследование НАБУ, включая передачу дел другим правоохранительным органам. Это, считает Юрчишин, легализует схемы блокировки резонансных дел, как в случае с расследованием в отношении Олега Татарова.
По мнению народного депутата, срочное голосование готовят на 22 июля: членов комитета созвали без предупреждения, главу комитета отправили в командировку, а оперативно назначили и.о. и проголосовали противоречивые правки.
Юрчишин также подчеркивает, что последствия могут быть критическими: фактическая ликвидация независимости НАБУ, САП и ВАКС, а также риск приостановки евроинтеграционных процессов — особенно ввиду реакции стран G7, которые уже попросили разъяснения относительно обысков.
В свою очередь журналист и военный Павел Казарин так прокомментировал на своей странице в Facebook попытку властей уничтожить антикоррупционную систему:
«Зло — это всегда присвоение коллективного блага, — пишет Казарин. — Карманник похищает не кошелек — он похищает общественную безопасность. Разрушает ее и тем сокращает общее в пользу частного. В этом смысле нет разницы между ним и садящимся пьяным за руль.
Коррупция, монополии, взятки — это ничто иное, как нарушение правил честной конкуренции. Когда за все приходится доплачивать конкретному мне. И весь расчет строится на том, что убытки — они на всех и понемногу, а бонус — кому-то конкретному и большой.
Качество государства определяется тем, сколько в нем «общих благ». Чистые парки и безопасные улицы. Конкурентная среда в бизнесе и госзакупках. Эффективные административные сервисы и независящие правоохранительные органы.
Поэтому любое зло начинается с присвоения коллективного блага. С уничтожения общего капитала. С приватизации того, что положено всем.
Если сегодня власть уничтожит независимость НАБУ и САП, это будет восприниматься именно таким образом. Как попытка противопоставить собственную безопасность — безопасности страны. Как поведение мародера, пользующегося ситуацией. Как второй фронт против будущего под прикрытием первого. Как бы эти люди себе это не объясняли".
Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение журналистки Зои Казанжи о том, что атака на НАБУ похожа на зачистку перед политическим реваншем .
Фото НАБУ77
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