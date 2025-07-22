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«Старые ведьмы ей просто завидуют»: Джей Ло поразила поклонников своим невероятным прессом
У Дженнифер Лопес сейчас разгар тура Up All Night, и 55-летняя артистка, которая получила предложение руки и сердца прямо во время концерта, доказывает, что возраст — это лишь число, когда речь идет о физической форме. Джей Ло в рамках тура по Испании вышла на сцену в Бильбао в новом сексуальном образе, поразившем ее поклонников.
На видео, опубликованном в социальных сетях, Лопес продемонстрировала свои гипнотические танцевальные движения, выполняя трек 2018 года «El Anillo». Она была одета в кожаные брюки-клеш с заниженной талией и топ-бюстгальтер, пишет Hola.
Певица также надела украшенную блестками кепку. Лопес опубликовала видео на своей странице в Instagram, а поклонники не скрывали восхищения.
«Вот чему завидуют эти смешные старые ведьмы, которые называют ее „старухой“. Сколько женщин ее возраста или младше убили бы за такое тело?» — написали в сети.
«Черт… Джей Ло лучшая, чем когда-либо!!!» — прокомментировали ее выступление.
Далее Джей Ло отправляется в Венгрию, Италию, Турцию, Польшу, Румынию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Казахстан, Армению, Узбекистан и Казахстан, а ее последний концерт запланирован на 12 августа в Италии. и наверняка Джей Ло будет надевать еще больше невероятных нарядов.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком стала активно использовать «боди мщения».
Фото: Instagram/Jennifer Lopez150
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