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Украина

Это шаг к украинскому «грузинскому сценарию»: эксперт о последствиях уничтожения парламентом независимости НАБУ и САП

15:33 22 июля 2025
Эксперты против закона об утрате независимости НАБУ и САП

Принятие Верховной Радой 22 июля законопроекта об уничтожении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП вызвало шок в экспертной среде.

Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко предупредил об опасных последствиях нового закона, лишающего независимости ключевые антикоррупционные органы Украины — НАБУ и САП. В Facebook Сушко написал, что принятие этого документа ставит Украину на «историческую развилку», после которой возможно движение по грузинскому сценарию — с разворотом от европейских реформ и сворачиванием гражданских свобод.

Сушко напомнил, что именно независимость НАБУ и САП являлась критическим условием для получения Украиной безвизового режима с ЕС в рамках Плана действий по визовой либерализации. И именно из-за сворачивания реформ Грузия может потерять свой безвиз уже до конца года — об этом официально предупредил Евросоюз.

По мнению эксперта, для Украины ставки еще выше: на кону не только безвиз и евроинтеграция, но и фундаментальные демократические принципы в воюющей стране. Александр Сушко отмечает, что сворачивание антикоррупции — это не техническое решение, а политический выбор, определяющий будущее страны.

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Ранее сообщалось о том, что в НАБУ и САП призвали президента ветировать закон, уничтожающий независимость антикоррупционных органов.

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