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На кону миллионы, кто контролирует дроны, тот контролирует бюджет: версия Виталия Дейнеги, почему хакнули антикоррупцию посреди войны
Общественный активист, волонтер, основатель инициативы «Вернись живым», бывший заместитель министра обороны по цифровой трансформации Виталий Дейнега остро критикует принятие закона, ликвидирующего независимость НАБУ и САП, называя это «антикоррупционным блицкригом». Среди вероятных причин принятия скандального закона Дейнега называет тему закупок дронов, где, по его словам, может скрываться масштабная коррупция и даже интересы чиновников.
«Как россия ждала идеального кризиса, чтобы напасть на нас, так и наши депутаты ждали идеального момента, чтобы хакнуть антикоррупционную систему, — пишет в Facebook бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега. — Европа нас сейчас вообще не критикует, в США такое несется, что может быть и не до наших дел…
Под такой вот идеальный шумок у нас спустили независимые антикоррупционные прокуратуру и бюро. За один день буквально. Прямо антиевроинтеграционный блицкриг. Скорость, как говорил классик «ох…вающая».
Есть мнение, что антикоррупционные органы наконец-то добрались до вопроса дронов, а это лучшая история, чем строительство стадионов к Евро-2012. Сколько тех дронов было, что было внутри каждого, сколько выпустили… Здесь спрятать практически любые суммы не составляет проблем. Но я о другом.
Так получилось, что чуть менее двух лет назад руководству, на тот момент, кошелька Минцифры (Госспецсвязи) вручили подозрения. И я публично выразил мнение, что в закупках дронов у них все более, чем интересно и креативно, и попросил обратить внимание на это. Также я указал, что ведущие антикоррупционные активист и журналист имеют проблемы с языковым аппаратом, которые не позволяют произнести слова «коррупция» и «минцифра» в одном предложении. Это их несколько взбодрило и они одной рукой поливали меня грязью, а другой провели «аудит закупок дронов», который показал, что все в норме. Через год после того hromadske.ua раскопало те же закупки и показало, что ничего там в «норме» не было. «Антикоррупционеры» тогда даже не стали проверять дроны новосозданных украинских производителей. А досадно, потому что именно там легче всего закопать интерес удобного размера.
По разным данным, в дронах уже «сидит» значительная часть текущих и даже бывших высокопоставленных чиновников. В то же время, это сфера, где спрятан вопрос нашего выживания. Это не мешает кому-то не слишком аккуратно откручивать проволоку, нежно глядя по сторонам. Я уже неоднократно говорил, что вы не можете представить, насколько много политических противостояний являются противостояниями за контроль над выбором производителей и моделей дронов. Так есть и так будет дальше.
Поэтому нельзя исключать, что именно поэтому НАБУ и САП сегодня сделали зависимыми. Ибо «разматывая» дроны, можно быстро выйти гораздо выше. Но не забывайте, что первыми хакнули не НАБУ, а часть антикоррупционных активистов и журналистов. С этого все началось. И с этого все начнется в следующий раз, когда нас попытаются обворовать.
Сделайте репост. Сегодня мы откатились лет на 12 назад в развитии. Это стоит репоста.
PS. Фотография из моей колонки двухлетней давности. Не уверен, хочет ли автор, чтобы я ее здесь затегал.
Конечно фото просто для иллюстрации. Не подумайте ничего плохого".
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