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НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ, а антикоррупционные активисты этого не замечают, — Михаил Шнайдер
Антикоррупционные активисты не видят государственную измену и «кротов» в НАБУ. Об этом написал политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, комментируя вчерашнюю историю с обысками и арестами в НАБУ.
«Госизмена и „кроты“ в НАБУ, которых в упор не увидели профессиональные антикоррупционеры типа шабуниных, николовых и других „борцов“, в очередной раз свидетельствует: гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам, имеет двойное дно», — отметил эксперт.
В своем сообщении Шнайдер утверждает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности. В то же время, общественные активисты, которые должны его контролировать, зато фактически обслуживают Бюро.
«Общество воспитало „грантоедов“, которые за деньги готовы закрыть глаза даже на госизмену и сотрудничество НАБУ с фсб рф», — возмутился он.
Среди проблем НАБУ Шнайдер назвал торговлю коноплей из россии, отдых детективов на курортах во время войны, «ливни» секретной информации, российские паспорта в семьях работников, взятки, сотрудничество с агентами фсб
«Ни Шабунин, ни Николов, ни ЦПК, ни Каленюк, ни другие антикоррупционеры не видят проблемы в том, что НАБУ в войну сотрудничает с врагом. Не видят проблемы в том, что Бюро полностью непрозрачная, закрытая структура с доступом к секретной государственной информации. И эта структура за 10 лет своего существования проела в 12 раз больше денег, чем вернула в бюджет. Никакого руководителя Бюро ни разу не видели в Раде. НАБУ тупо не отчитывается. Но это активистов за деньги не интересует. Потому что у них задача обслуживать НАБУ, а не закон», — подчеркнул он.
По мнению Шнайдера, украинская «антикоррупционная тусовка» имеет свои интересы и защищает не государство, а структуру, которая стала закрытой и опасной для страны.
«Ее (антикоррупционной тусовки. — Авт.) способность не видеть в черном черное поражает. Между законом и своими они выбирают своих. У значительной части профессиональных защитников НАБУ — двойное гражданство. Поэтому если кроты из НАБУ будут очень активны, разрушая нацбезопасность страны, антикорапшен „грядка“ просто выедет за границу в диаспору. Это нам с вами здесь оставаться», — считает Шнайдер.
Как сообщалось, 21 июля работниками СБУ, ДБР и ОГП было проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве россии. Также правоохранители подозревают высокопоставленного чиновника Бюро в контактах с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами россии и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.74
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