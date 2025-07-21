После Рады «крота» фсб поймали в НАБУ (фото, видео)

Служба безопасности Украины, которая утром 21 июля вместе с Офисом генпрокурора сообщила об обысках у некоторых сотрудников Национального антикоррупционного бюро и разоблачении одного из руководителей межрегиональных управлений детективов на ведении бизнеса с россией, вычислила и задержала «крота» фсб в рядах НАБУ

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Как сообщают в СБУ, задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

СБУ задержала "крота" в рядах НАБУ. Фото СБУ

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Установлено, что куратором «крота» был заместитель руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. А сам «крот» — сотрудник центрального аппарата НАБУ, работавший в самом элитном и закрытом подразделении «Д-2», шпионя на россию.

«Подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов, который в феврале 2014 года помогал Януковичу перебраться в россию, а сам остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован фсб. Служба безопасности задокументировала по меньшей мере 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бышему заместителю начальника охраны Януковича со стороны фигуранта», — говорится в сообщении.

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Российскую спецслужбу в частности интересовали данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции. Для сбора информации подозреваемый использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. За каждое выполненное задание куратор перечислял деньги на банковскую карту агента.

Подозреваемый работал в элитном подразделении "Д-2". Фото СБУ

В СБУ добавили, что ранее предупреждали руководство НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника, но меры не были приняты, а «крот» продолжал работать и «заметать следы», пытаясь уничтожить доказательства противоправной деятельности.

Напомним, что сегодня же о подозрении в госизмене сообщили нардепу от запрещенной ОПЗЖ Федору Христенко, который, по данным Офиса генпрокурора, оказался старшим агентом фсб рф, и который работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Фото СБУ

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