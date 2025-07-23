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«Украинские ценники на контролируемую безнаказанность для избранных»: Лана Зеркаль об уничтожении властью антикоррупционной системы
Бывшый заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль прокомментировала решение Верховной Рады относительно независимости НАБУ и САП.
«История с НАБУ — это про украинские грабли. Грабли, на которых украинские элиты танцуют, напевая песню о европейских ценностях и уничтожая свою репутацию и возможность построения успешной страны ради контролируемой безнаказанности для избранных.
Успешных демократических развивающихся стран не так много. И все они имеют три общих фактора:
— Первый — элиты пишут законы для себя и распространяют их действие на других. То есть правила одинаковы для всех без исключения.
- Второй — стабильность институтов не зависит от смены их руководителей. Например, политические партии и общественные организации создаются не под одного человека.
- Третий — и, по сути, ключевой из них — коллективный контроль элит за инструментами насилия. Это означает, что контроль над деятельностью правоохранительных органов не должен быть сконцентрирован в одной руке. Этот принцип обеспечивает баланс в системе сдержек и противовесов.
Как это работает в демократических странах, мы смогли недавно убедиться на примере президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который под лозунгами «защиты от антигосударственных сил» пытался ввести в стране военное положение, аккумулировать контроль над силовыми структурами и армией в своих руках и нивелировать роль парламента. Результат — импичмент и обвинение экс-президента в государственной измене. И для Южной Кореи — это не случайность. Начиная с 1987 года девять президентов страны находились под уголовными преследованиями за коррупцию и превышение полномочий, и только двум из них удалось избежать судебных приговоров. Приговоры получили не только экс-президенты, но и большинство людей из их круга доверия: министры, советники, лояльные власти представители крупного бизнеса и даже родственники.
Так работает судебная система и верховенство права, когда политические элиты соблюдают принципы единых правил для всех и коллективный контроль над силовыми инструментами. Тогда даже статус главы государства не избавляет тебя от ответственности перед законом.
Результат — мечта любого украинского президента. ВВП страны — 1,8 триллиона долларов, ВВП на душу населения — 34 тысячи долларов. Страна входит в топ-3 стран мира по инвестициям в R&D — более 4,5% ВВП.
Теперь вернемся в Украину… Ничто другое не могло бы так быстро и без торга объединить «Слуг», ОПЗЖ и БЮТ, как понимание того, кто является общим врагом. НАБУ и САП.
Нам может не нравиться производительность работы НАБУ и САП, подходы к ведению расследований или кадровой политики. Но лишение этих органов независимости не решает эти проблемы.
Эффективность антикоррупционных или других правоохранительных органов, контроль над которыми сосредоточен в одних руках, имеет лишь один смысл: работать именно на эти руки. И тогда это уже не о европейских ценностях, а о новых украинских ценниках", — написала она.
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