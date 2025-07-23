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Спустя несколько недель после прощального концерта умер легендарный музыкант Оззи Осборн
Звезда хеви-метал Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для поклонников. В своем заявлении его семья сказала: «С большей грустью, чем можно передать словами, мы должны сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер этим утром. Он был со своей семьей и окружен любовью», пишет Sky News.
Во время выступления на сцене в Вилла-Парке менее трех недель назад Осборн сказал поклонникам: «Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца».
Это был концерт, организованный с выступлениями некоторых его любимых групп, включая Metallica и Guns N' Roses, для «последнего поклона» звезды. После его смерти Metallica опубликовала на X фотографию группы с Осборном вместе с эмодзи разбитого сердца.
Джон Майкл Осборн, более известный как Оззи Осборн — британский рок-музыкант, его называют «королем хеви-метала». Артист родился 3 декабря 1948 года в английском Бирмингеме и вырос в рабочем районе Астон. Подростком работал на низкооплачиваемых работах слесарем и грузчиком.
Он был известен такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как с группой, так и как сольная звезда. Певец участвовал в знаменитом реалити-шоу MTV 2000-х «Осборны», которое рассказывало о несколько хаотичной жизни звезды в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и их детьми.
А еще он был известен своими знаменитыми анекдотами об аде во время своего расцвета как рок-звезды. Самый известный из них — история о том, как он откусил голову летучей мыши на сцене. Он страдал болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем в последние годы, включая осложнения от травм, полученных при падении в 2019 году.
После вынужденной отмены гастрольных выступлений он неожиданно выступил на сцене в Бирмингеме на закрытии Игр Содружества в 2022 году.
За свою карьеру Осборн был введен в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США за выступления с Black Sabbath и как сольный исполнитель.
У него также есть звезда на Голливудской Аллее Славы, на Брод-стрит в Бирмингеме звезда Айвора Новелло и пять побед в премии Грэмми из 12 номинаций.
Кроме того, на протяжении многих лет он получал другие награды — NME «Божественный гений» и приз Classic Rock «Живая легенда».
У Осборна остались жена Шэрон и дети Эми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли и внуки.
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