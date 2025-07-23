Дэвид Бекхэм аж покраснел: Виктория высмеяла его самостоятельную стрижку

Несмотря на развитие драмы в семье Бекхэм, 50-летний Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram неловкий момент, произошедший, когда он пытался сделать себе стрижку. В видео, которое стало вирусным, мужчина нервничает после того, как случайно выстриг себе лысину во время бритья головы, пишет The News.

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Пытаясь вернуться к своему известному образу на пике карьеры, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии отказался от своей привычной короткой прически в пользу самостоятельной стрижки с помощью специальной электрической машинки.

Но насадка машинки отпала во время бритья и оставила заметный выбритый участок на макушке. Поскольку большая часть его волос уже была подстрижена, у Бекхэма оставалось мало способов скрыть неудачно выбритый участок, что сделало ситуацию еще более неловкой.

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Поделившись своим разочарованием в интернете, он написал: «Это не смешно. Итак, это произошло вчера, когда я брил голову, и, как вы можете слышать, моей жене это совсем не понравилось. @victoriabeckham, не всегда нужно быть НАСТОЛЬКО ЧЕСТНОЙ — я уверен, это выглядит ужасно, и да, дети довольны».

Виктория Бекхэм, явно позабавленная инцидентом, запечатлела этот момент на видео, которым поделилась со своими подписчиками в Instagram. В видео она не проявляет никакой пощады.

«Это выглядит плохо, — признается она, когда расстроенный Бекхэм неохотно показывает ей лысину. - Я всегда буду с тобой честной — это выглядит ужасно», — сказала Виктория.

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Ранее сообщалось, что тайну Виктории Бекхэм случайно раскрыл Дэвид.

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