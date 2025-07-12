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Новые разлады в клане Бэкхэмов: Ромео и Круз заблокировали Бруклина, а Никола Пельц решила уничтожить модный бизнес свекрови Виктории
По мере того, как появляются новые жертвы скандала в семье Бекхэмов, становятся известны причины, по которым мог возникнуть этот скандал.
Оказывается, жена старшего сына Бэкхэма Никола Пельтц, которой в свое время не понравилось платье от Victoria Backham, хочет «разрушить» модный бизнес своей свекрови, пишет Radar Online.
По словам инсайдера, девушка хочет открыть свой бренд и это вызов Виктории.
«Эта новость застала ее врасплох. Она потратила годы, чтобы занять свое место в мире моды, и тот факт, что Никола хочет выйти на ее территорию, кажется предательством», — отметил источник.
Бруклин Бэкхэм не комментирует скандал с родителями никак: он не хочет перетягивать внимание общественности на свою семью, чтобы Никола могла громко заявить о своем начинании.
Приближенные отмечают, что ситуация может стать еще более грязной.
«Поддержка Бруклина сигнализирует о смене поколений. Если бренд Николы взлетит, то они станут новой „мощной“ парой Бэкхэмов» , — добавил собеседник.
К тому же, недавно стали известны новые подробности скандала в семействе: оказалось, что Круз и Ромео не подписаны на Инстаграм на своего старшего брата Бруклина, пишет Daily Mail.
Впоследствии СМИ выяснили, что Круз и Ромео сами заблокировали Бруклина и его жену.
Напряжение стало особенно заметным после того, как Бруклин опубликовал трогательный пост ко дню рождения младшей сестры Харпер. На фото — вся семья, кроме Круза и Ромео. Вскоре после этого профили старшего Бэкхэма и Николы Пельтц исчезли из подписок братьев.
Источники утверждают, что инициатива исходила именно от Круза и Ромео, а не от пары. При этом Бруклин и Никола по-прежнему подписаны на Дэвида и Викторию, хотя, как утверждают инсайдеры, родители тоже тяжело понимают, что вообще происходит.
Отметим, что разлад назревал давно. В июне Круз в соцсетях несколько раз иронически прокомментировал посты Бруклина. В кулуарах ходили слухи, что конфликт связан с бывшей девушкой Ромео — моделью Ким Тернбулл. Некоторые даже намекали на ее возможную симпатию к Бруклину, но сама Ким категорически опровергла это.
Вишенкой на торте стало то, что Бруклин, проигнорировавший дни рождения своих родителей, отпраздновал день рождения тестя, миллиардера Нельсона Пельтца.
Фото: Wireimage
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